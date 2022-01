Dubaj: Gierka wewnętrzna i interwały [VIDEO]

Komentarze (10)

EN57 - 2 godziny temu, *.plus.pl Paradise Island luz bluz wakacje pokopią piłkę rekreacyjnie spoko nawet nie spoko nawet się nie spoko lok płaci sparingi pokażą jak ten "wysiłek" buduje zespół. odpowiedz

Pawlo - 2 godziny temu, *.mm.pl Zieloni wygrali w szarych ręcznik Miszta parodia bramkarza !!! odpowiedz

KasztanoRonaldo - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Gdzie te wzmocnienia? odpowiedz

gleg - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale za....ją !!!!!!!

aż trudno zrobić im wyraziste zdjęcia

Widać tylko jednego który trzyma bat

:) odpowiedz

asa - 3 godziny temu, *.com.pl on to teraz dwa dni wolnego im dać.. panienki pomęczone odpowiedz

Czaro - 3 godziny temu, *.net.pl Cześć, sorki, że nie na temat. Na starej krytej, chyba sektor B lub C grała taka mini-orkiestra. Pamięta ktoś co się z nimi stało? Czemu przestali? Kiedy przestali?

Jeśli pomyliłem sektory to przepraszam - wtedy chodziłem na Żyletę a na krytej byłem okazjonalnie. Regularnie chodziłem tylko jak była budowa na Żylecie. Pamiętam, że wtedy jeszcze grali. odpowiedz

miles - 3 godziny temu, *.. @Czaro: Trybuna E górna. odpowiedz

abc - 3 godziny temu, *.52.135 @Czaro:



a to nie była orkiestra reprezentacyjna z batalionu reprezentacyjnego(obecnie pułk rep.)? odpowiedz

Czaro - 2 godziny temu, *.net.pl @abc: nie pamiętam. Człowiek milion razy koło nich przechodził "ze szlugiem w gębie i we flayerze przerzuconym na pomarańczową stronę" i nie zwracał na nich uwagi. A teraz, 20 lat później, się przypomniało. Jeśli ktoś coś wie to podzieliłby się info :) odpowiedz

Cyniek - 16 minut temu, *.vectranet.pl @abc: To nie była żadna orkiestra reprezentacyjna z tego co mi wiadomo to była jakaś grupa muzyków kibiców Legii tak się nawed spodobało to uwczesnym władza że wejściówki mieli za darmo ale nieam.pojecia co z nimi odpowiedz

