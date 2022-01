W meczu 18. kolejki 1. ligi Legia Warszawa wygrała 3-2 z Norwidem Częstochowa. Pierwszy set zakończył się wygraną gości do 18. W drugiej partii lepsi o sześć punktów byli legioniści. Najbardziej zacięty był trzeci set, w którym częstochowianie zwyciężyli 26-24. Podopieczni Mateusza Mielnika nie złożyli jednak broni i w czwartej odsłonie wygrali gładko do 19. O tym do kogo trafią dwa punkty decydował więc tie-break, a w nim Legia prowadziła 8-5, ale potem stan punktowy przechylił się na stronę rywali (8-9), jednak ostatecznie Legia okazała się lepsza! Legia Warszawa 3-2 Norwid Częstochowa Sety: 18-25, 25-19, 24-26, 25-19, 16-14 Legia: 3. Karol Rawiak, 1. Patryk Akala, 5. Arkadiusz Żakieta, 14. Jakub Abramowicz, 7. Kacper Bobrowski, 4. Maciej Stępień Rezerwa: 2. Kamil Leliwa, 6. Tomasz Obuchowicz, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Mariusz Godlewski, 11. Bartosz Gomułka, 15. Bartosz Stępień, 18. Bartosz Tomczak (L) Norwid 1. Tomasz Kowalski, 6. Mateusz Zawalski, 3. Łukasz Usowicz, 93. Łukasz Łapszyński, 4. Kamil Długosz, 2. Tomasz Kryński Rezerwa: 5. Wiktor Mordarski (L), 7. Daniel Popiela, 8. Krzysztof Gibek, 9. Jarosław Mucha, 11. Artur Sługocki, 17. Kacper Wnuk, 28. Damian Biliński, 56. Mateusz Podborączyński (L) Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.. Bylem , ale doping w porównaniu do meczu futsalu ostatniego w Legionowie a co dopiero na Ł3 bardzo mierny. 10 osob około z Norwida robiło wiekszy szum niz my w około 70 osob. Grunt ze 2 pkt wpadły i rewanż za porażkę w Częstochowie. odpowiedz

Ripper - 3 godziny temu, *.chello.pl po walce kto by się spodziewał odpowiedz

