Siatkówka

W środę pucharowy mecz siatkarzy z mistrzem Polski

Poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. 12:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę na warszawskiej Białołęce, siatkarze Legii, będący beniaminkiem I ligi, podejmować będą w spotkaniu 1/8 finału Pucharu Polski, aktualnego mistrza kraju i wicelidera rozgrywek PlusLigi w sezonie 2021/22 - Jastrzębski Węgiel. Zdecydowanym faworytem tego meczu będą goście, którzy rzadko kiedy tracą... seta.



Najbliższy rywal Legii w najwyższej klasie rozgrywkowej zwyciężył 13 (z czego 10 razy 3:0 i 3 razy 3:1) z 16 rozegranych meczów i traci dwa punkty do prowadzącej Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Ekipa z Jastrzębia wygrała dziesięć ostatnich meczów po 3:0 (we wszystkich rozgrywkach), i dopiero w ostatnią niedzielę stracili seta w rywalizacji z Asseco Resovią Rzeszów, wygrywając 3-1. Zespół rywalizuje równiez w grupie A Ligi Mistrzów, gdzie po trzch seriach gier prowadzi z kompletem zwycięstw... i bez straty seta (9:0). W Lidze Mistrzów, Jastrzębski Węgiel wygrał z Friedrichshafen (w, -15, -17, -15), Roeselare (w, -18, -20, -23) i Hebarem (d, -11, -16, -14). Sześć dni po meczu z Legią zagrają rewanżowe spotkanie z belgijskim Roeselare.



Trenerem drużyny z Jastrzębia-Zdroju od stycznia zeszłego roku jest Włoch, Andrea Gardini, który wcześniej w naszym kraju prowadził Zaksę Kędzierzyn Koźle (2017-19, zdobył mistrzostwo, wicemistrzostwo, Puchar Polski i dotarł do Final Four Ligi Mistrzów) oraz AZS Olsztyn (2014-17). Przed dziesięciu laty był asystentem Andrei Anastasiego, prowadzącego pierwszą reprezentację Polski.



Jastrzębie to utytułowany klub, który ma w swoim dorobku 13 medali mistrzostw Polski, w tym dwa złote (2004 i 2021), 3 srebrne i 8 brązowych. Klub wygrał jeden Puchar Polski, a w minionym roku dołożył do gabloty również pierwszy Superpuchar. Bardzo dobre wyniki osiągają również w Europie - dwukrotnie znaleźli się w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów (miejsce trzecie w roku 2014 i 4. lokata trzy lata wcześniej), zajęli drugie miejsce w Pucharze Challenge (2009) oraz Klubowych Mistrzostwach Świata (2011).



W składzie mistrzów Polski jest pięciu obcokrajowców - atakujący Jan Hadrava (Czech) i Stéphen Boyer (Francuz), rozgrywający Benjamin Toniutti (kapitan z Francji) i Eemi Tervaportti (Fin) oraz przyjmujący Trévor Clévenot (Francuz).



W pierwszej rundzie Pucharu Polski, Jastrzębski Węgiel pewnie pokonał na wyjeździe KPS Stalpro Jokera Piła 3-0 (25-18, 25-15, 25-11). Legia z kolei wygrała 3-0 na wyjeździe z II-ligowym WKS-em Wieluń. W rozgrywkach I ligi legioniści plasują się na miejscu ósmym i mają realne szanse na udział w fazie play-off. Nasz zespół bardzo dobrze radzi sobie przed własną publicznością, gdzie wygrał pięć kolejnych spotkań, w tym w ostatnią sobotę, po tie-breaku z Norwidem Częstochowa. Mecz z Jastrzębskim Węglem odbędzie się jednak nie w hali przy Niegocińskiej na Mokotowie, tylko w obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21. Zdecydowana większość wejściówek na to spotkanie rozeszła się w przedsprzedaży prowadzonej na ostatnim meczu ligowym naszej drużyny. Ostatnia, niewielka pula biletów będzie dostępna w dniu meczu przy wejściu do hali w cenie 20 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny). Sekcja siatkówki zachęca do wcześniejszego przybycia, już na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. A początek meczu zaplanowano na godzinę 18:00.



Zwycięzca środowego spotkania w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Projekt Warszawa - LUK Lublin - spotkania ćwierćfinałowe zaplanowano na 2 lutego.



Termin meczu: środa, 19 stycznia 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Strumykowa 21 [Białołęcki Ośrodek Sportu]

Cena biletów: 20 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny)