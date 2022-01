PP: Z mistrzem Polski na Białołęce. Bilety dostępne w sobotę

Spotkanie 1/8 finału siatkarskiego Pucharu Polski, w którym Legia Warszawa podejmować będzie aktualnego mistrza Polski, Jastrzębski Węgiel, odbędzie się w środę, 19 stycznia o godzinie 18:00, wyjątkowo w innej niż zazwyczaj stołecznej hali. Legioniści zagrają w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ulicy Strumykowej 21. Bilety na to spotkanie będzie można nabyć w przedsprzedaży podczas najbliższego ligowego meczu Legii z Norwidem Częstochowa - ten mecz rozegrany zostanie w najbliższą sobotę o 17:00 w hali OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a. Pula biletów limitowana. Bilet normalny na mecz z Jastrzębskim Węglem kosztować będzie 40 złotych, wejściówki ulgowe - 20 zł. Zwycięzca tego spotkania w ćwierćfinale Pucharu Polski zagra z Projektem Warszawa lub LUK-iem Lublin - mecze tego etapu rozgrywek zaplanowano na 2 lutego. W 1/16 finału Pucharu Polski legioniści wygrali na wyjeździe z II-ligowym WKS-em Wieluń 3-0.

krzeminiak - 1 godzinę temu, *.58.44 a mozna kupic bilet online na puchar polski ? odpowiedz

