Dubaj: Pierwszy sparing odwołany

Olo - 28 minut temu, *.chello.pl Kto to widział, żeby na wakacjach grać jakieś mecze? Zasłużyli na odpoczynek po intensywnym, pełnym sukcesów, sezonie? Zasłużyli! To dajcie im pobalować w spokoju! odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I bardzo dobrze! Bo kto na wczasach GTA sparingi ?! odpowiedz

Daras ZS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zrezygnowali w panice bo usłyszeli że w Legii spadają liście odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Bardzo słabo przygotowany obóz. odpowiedz

Smiech - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ahhahahhahah śmiech po prostu k…. Śmiech . odpowiedz

Quick - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Debilne zarządzanie klubem przed szkodnika Miodka,ciąg dalszy. Mam nadzieje ze my sie chociaż utrzymamy. Bo o zdobyciu PP nie myslę. Może dojdzie do tego lokowanego łba, da sobie spokój z Legią i sprzeda klub. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Quick: on może i by sprzedał tylko czy jest ktoś chętny żeby kupić... odpowiedz

Maciex - 6 godzin temu, *.chello.pl Nikt nie chce z Legia zagrać bo to żadne przygotowanie do sezonu heh a tak na poważnie to lepiej było by zostać w Polsce i zagrać z Polskimi klubami w końcu mamy się utrzymać w lidze a nie walczyć o finał Ligi Mistrzów odpowiedz

pol - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Maciex : Bzdury gadasz!!!! WIesz jak łatwo o kontuzje???? Przecież jest mróz w Polsce!!! odpowiedz

Maciex - 2 godziny temu, *.chello.pl @pol: przecież ponad połowa składu to i tak niestety kaleki hmmm odpowiedz

leon - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Do Dubaju bo tam lepsi sparingpartnerzy żenady ciąg dalszy. odpowiedz

wrt - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Wyjazdy za granicę tłumaczy się sparingami, a tu nie ma z kim grać, to po co Dubaj? Do Zakopanego jak kiedyś i na Kasprowy biegiem, a i sparingi bylyby lepsze. odpowiedz

Rytm - 8 godzin temu, *.centertel.pl Za rządów pudla wszystko stoi na głowie, nawet przygotowania. Jaki to jest nieudacznik, to szok. odpowiedz

