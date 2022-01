Kastrati kończy izolację i przyleci na zgrupowanie

Poniedziałek, 10 stycznia 2022 r. 18:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ostatni z pięciu zawodników, którzy przed wylotem na zgrupowanie do Dubaju uzyskali pozytywne wyniki testów na koronawirusa, kończy izolację. Lirim Kastrati w najbliższych dniach dołączy do zespołu, który od piątku trenuje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najszybciej do wspólnych treningów wróci Filip Mladenović, który w poniedziałek wieczorem ma dotrzeć do hotelu.



Dzień później do ekipy Aleksandara Vukovicia dołączą Lindsay Rose, Mattias Johansson i Maciej Kikolski.