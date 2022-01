Zgrupowanie

Dubaj: Lopes wznowił treningi na boisku

Poniedziałek, 10 stycznia 2022 r. 18:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po ciężkiej niedzieli w poniedziałek odbył się jeden wspólny trening. Przed południem część zawodników pracowała indywidualnie na siłowni.







Fotoreportaż z treningu - 27 zdjęć Woytka



Po południu na boisku zabrakło Maika Nawrockiego, pojawił się natomiast Rafael Lopes, który przez pierwsze dni zgrupowania pracował pod okiem fizjoterapeuty Bartosza Kota w hotelowej siłowni. Portugalczyk biegał i wykonywał proste ćwiczenia bez piłki.



Pierwszą ponad godzinną część zajęć na pełnych obrotach przepracował Artur Jędrzejczyk. Choć na powrót kapitana na boisko będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to warto zauważyć, że doświadczony stoper już na tym etapie nie zamierza odstawać od kolegów pod kątem fizycznym.



Zawodnicy wykonali solidną porcję ćwiczeń z przyrządami, a następnie w interwałach pokonywali całą długość boiska. Trwało do długo i wywoływało grymasy zmęczenia na twarzach piłkarzy.



Następnie przyszła pora by popracować nad wyjściem na pozycję, podaniem i przyjęciem piłki, a w ostatniej fazie zajęć cała ekipa grała na mocno ograniczonym polu gry, przy czym piłka miała być rozgrywana w przez określone strefy. Na zakończenie dołączyli bramkarze i ta sama gierka kończyła się strzałami na bramkę.



Składy:

Zieloni: Miszta/Tobiasz - Celhaka, Charatin, Wieteska, Slisz, Sokołowski, Josue, Rosołek, Holownia, Pekhart, Luquinhas

Szarzy: Boruc - Kwiatkowski, Grudziński, Noiszewski, Ciepiela, Muci, Pierzak, Skibicki (Kamiński), Skwierczyński, Strzałek, Włodarczyk



W sumie zespół jednostka treningowa trwała pełne dwie godziny.



Wieczorem w Dubaju pojawi się Filip Mladenović, a kolejnego dnia powinni dotrzeć Lindsay Rose, Mattias Johansson i Maciej Kikolski. Wkrótce do dyspozycji szkoleniowców będzie także Lirim Kastrati, który także uzyskał już negatywny wynik testu na koronawirusa.



We wtorek Legia będzie trenowała o 10 rano na boisku i po obiedzie o 15 i 16 w grupach na siłowni.