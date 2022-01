Muci: Zimowy obóz jest bardzo ważny

- Za nami czwarty dzień treningów. Ćwiczymy intensywnie dwa razy dziennie, cały zespół daje z siebie sto procent, by być gotowym na ligę - powiedział po poniedziałkowym treningu Ernest Muci . - Dla mnie jako zawodnika zimowy obóz jest bardzo ważny. W ubiegłym roku nie miałem możliwości przygotowywać się z drużyną, a możliwość wspólnego przebywania w grupie, integracja, częsty trening i powrót do formy są bardzo istotne, byśmy wiosną znów byli silną drużyną - dodał Albańczyk. - Nie rozmawiałem jeszcze z trenerem na temat mojej pozycji na boisku, ale nie mogę się doczekać, by grać coraz więcej. Ulubiona pozycja? Numer 10 oraz ofensywna lewa lub prawa strona. Reszta zależy od trenera, który zdecyduje, na jakiej pozycji najbardziej pomogę zespołowi - zakończył Muci.

Wietes, pszekot - 2 godziny temu, *.lewtelnet-access.de Ernest liczę na Ciebie. Oby omijały cię kontuzje. To że się utrzymamy nie podlega dyskusji. Głównym celem jest zdobycie PP i pomoc śledziom lub Pataszonowi w zdobyciu mistrzostwa. Tak czy siak zdobycie PP i zgwałcenie korupcjorza w posraniu pięcioma golami zmieni nastawienie kibiców do was. odpowiedz

CXCV - 2 godziny temu, *.orange.pl @Wietes, pszekot: problem jest taki, że i śledzie i Pataszon się skrycie cieszą z naszego doła, więc po co im pomagać? odpowiedz

kris - 3 godziny temu, *.centertel.pl Bardzo utalentowany gracz. Musi dostawać więcej czasu i będzie z niego pożytek . odpowiedz

