Emreli pozwał Legię i chce odejść

Jak informują azerskie i chorwackie media, Mahir Emreli złożył pozew przeciwko Legii Warszawa. Napastnik chce rozwiązania kontraktu z winy klubu i wypłaty pozostałych należności. Nie poinformowano jednak, do jakiego organu pozew został skierowany. W ostatnich dniach Emreli, który nie stawił się na przygotowania do rundy wiosennej, znalazł się w kręgu zainteresowania kilku klubów. Wymienia się wśród nich m.in. Dinamo Zagrzeb, Fehervar FC, Aris Saloniki oraz Galatasaray i İstanbul Başakşehir z Turcji. Formalnie jednak zawodnika wiąże z Legią jeszcze ponad 2-letnia umowa i w teorii nie może prowadzić negocjacji z innymi klubami.

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

dodaj

Za te wszystkie kozy które - 9 minut temu, *.lewtelnet-access.de w swoim pasterskim żywociku skrzywdził to powinien go wyruchać goryl i to wielokrotnie, do końca kontraktu, 3 x dziennie. odpowiedz

Normalny człowiek - 16 minut temu, *.chello.pl O zasiłku już myśli patatajec odpowiedz

Lp7 - 21 minut temu, *.play-internet.pl Czas zacząć wojnę na wyniszczenie odpowiedz

Bolesławen - 25 minut temu, *.vectranet.pl Nie ma wstydu, na boisku lipa, szczególnie w Ekstraklasie.

A teraz się pieniędzy domaga.

Facet bez klasy, dno i wodorosty...

Niech sp... odpowiedz

matioo007 - 35 minut temu, *.play-internet.pl Taka rzeczywistości, postawcie się na miejscu Emreliego dostał lepe na twarz ( słaba psychika) ,ale swoją drogą zagrał w LE wie, że z Legią dalej już nie zajdzie. Jest obcokrajowcem, do tego młody po co tu siedzieć, bajzel w klubie,trener,mioduski też lipa.... chyba każdy kumaty by uciekał odpowiedz

Sobo(L)ew. - 22 minuty temu, *.255.115 @matioo007: żeby to jeszcze piłkarz był to bym zrozumiał, ale to jest jakaś popierdułka a nie piłkarz. Pospolita ci.....pa i nic więcej,to już Luqi lepiej się zachował a nie to coś. odpowiedz

Kalu - 36 minut temu, *.net.pl Za dużo alkoholu pije jak na sportowca, i najczęściej nie trafia w bramkę po za tym gra pod siebie sprzedać go za tyle co kupiliśmy i niech idzie gdzie chce. Nikt go w Legii nie chce. odpowiedz

Biznes życia - 17 minut temu, *.plus.pl @Kalu: czyli za darmo? odpowiedz

jarekk - 37 minut temu, *.metrointernet.pl Moze drugi raz pudel sie zastanowi zanim sprowadzi grajka z jakiegos dzikiego kraju. To dobrzy cwaniaki co zawsze robia z siebie ofiary. Co widac na granicy. Ale wiedza kosztuje. odpowiedz

Www - 38 minut temu, *.chello.pl Niech mongolski pastuszek nosi piłki w rezerwach!!! odpowiedz

Norge - 34 minuty temu, *.vectranet.pl @Www: dokładnie!!! odpowiedz

janek - 51 minut temu, *.com.pl bardzo dobrze że chce odejść i być z daleka od tego na wpół kryminalnego klubiku odpowiedz

Kalarepa - 51 minut temu, *.play-internet.pl Raczej nie ma szans na rozwiazanie kontraktu. Ale pewnie polubownie w ramach transferu odejdzie .... szkoda ze tak wyszlo. Jako napastnik sie wyroznial... odpowiedz

Hakon - 47 minut temu, *.plus.pl @Kalarepa: tak. Najbardziej wyróżnił się dwoma słupkami w Gliwicach. odpowiedz

TeDe85 - 53 minuty temu, *.chello.pl No to teraz zobaczymy co to nasze korporacyjne zarządzanie potrafi.

Jak mniemam najlepsza polska/europejska kancelaria sportowa już dostała wszelkie dokumenty.

A co do aZERA, to zaproponujcie mu psychologa, otoczcie troskliwą opieką. Ponieważ nie stawił się na badania, nie wiadomo w jakiej jest formie to proponuję obniżenie wynagrodzenia za brak możliwości weryfikacji przydatności do pierwszego zespołu. plus oczywiście kara za niesubordynację.

Wszystko grzecznie, niech dochodzi do siebie, w drugim zespole przez pół roku. Kasa w tym wypadku jest drugorzędna - nie można pozwolić, żeby taki aZERO tak traktował klub. odpowiedz

Pajace - 55 minut temu, *.virginm.net Żałosna redakcja dalej tnie posty.Pioneczki pudelka. odpowiedz

Sarcastico. - 49 minut temu, *.orange.pl @Pajace: Już od dawna. A spróbuj coś napisać o kibolach w maseczkach :D odpowiedz

Kalarepa - 45 minut temu, *.play-internet.pl @Sarcastico. : przeciez tu jest wieksza cenzura niz na Bialorusi. odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Najlepiej żeby wypełnił kontrakt który pewnie wypełnić będzie musiał w rezerwach tyle tylko, że trzeba będzie płacić darmozjadowi niemałą pensję. odpowiedz

Pytanie - 1 godzinę temu, *.aster.pl A to nie chodzi przypadkiem o to że odnawiał testów narkotykowych? I czy to prawda że osoby które weszły do autobusu podszywając się pod kibiców mówiły ze wschodnim akcentem? Czy mogli być opłaceni przez agenta Emreliego? odpowiedz

Sarcastico. - 41 minut temu, *.orange.pl @Pytanie: Jechałem tym autokarem i osoby, które wtargnęły mówiły w jidysz i żądały przeprosin za Jedwabne. Luqinias nie chciał przeprosić, więc dostał. Mahir dostał za to, że nie rozliczył się za marokańczyka, którego wziął w zeszyt. A tak na serio.. nie pij tyle. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Podobno Kubuś Rzezniczak dostal tytuł Ojca roku 2021 na Mazowszu! A swoja droga to slaby psychiczne ten Emreli jest jak Kubus Rzezniczak dostal kiedys z liscia od Starucha to sie otrzepal i dalej gral L baboląc co prawda od czasu do czasu. odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.a1.net Szkoda że tak wyszło, bo Kopacz dobry. A dostał po głowie, bo pewnie był pod ręka. A ze chce odejść to nie ma mu się co dziwić. Jak strzelał gole to było ok, a teraz każdy tylko wyzywa. Kto by chciał grać w klubie gdzie kibice mu wyje.. i ostatnie pytanie: który kopacz w dzisiejszych czasach nie jest najemnikiem ? odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wyluzujcie ludzie. Wiadomo, że nikomu nie zależy na lataniu po sądach, a emreli już w Legii nie zagra. Chodzi tylko o to, aby nie trafił do klubu kokosa i mógł negocjować odejście.

Jest takie piekne polskie przysłowie: ch mu w d, niech idzie.

Poza tym uważam, że Mioduski musi odejść. odpowiedz

Prawnik - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Emreli nie ma żadnych szans. Powtarzam: żadnych. Gdyby to tak działało, to każdy piłkarz po otrzymaniu lepszej oferty wynajmowałby kilku gości ubranych w klubowe szaliki aby publicznie dali mu po głowie. odpowiedz

Semper Fi - 1 godzinę temu, *.232.6 Wystarczy pozytywny wynik testów na obecnoac narkotykow we krwi.

Jesli tego nie ma, albo nie bral rzeczywiście, to problem maly jest. Ale do ogrania dla dobrego prawnika. Linia obrony jest cienka. A zarzuty bardzo powazne. Sprawa musi sie toczyc w Polsce. Tyle w temacie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 wypad najemniku od siedmiu bolesci !!! tffuuuu odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl 7% szans na powodzenie po myśli Emreliego. Mogiel liczył kiedyś takie przypadki. odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net Niech resztę kontraktu,na ławie w rezerwach siedzi. odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję że przegra i wypełni kontrakt do ostatniego dnia nie wąchając boiska ani nie widząc piłki tylko jako goniec między pokojami w klubowym biurze odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zniszczyć go do samego końca. Prawnie. odpowiedz

