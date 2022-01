Legia II wznowiła treningi. Kisiel zostanie wypożyczony

Poniedziałek, 10 stycznia 2022 r. 22:00 Woytek, źródło: legia.com, Legionisci.com

W poniedziałek przygotowania do rundy wiosennej rozpoczął drugi zespół Legii Warszawa. Trzecioligowe rezerwy poprowadzi Marek Gołębiewski, który wrócił na stanowisko po krótkiej przygodzie z pierwszą drużyną stołecznego klubu.



Z Legią II trenuje m.in. Jakub Kisiel, który nie znalazł się w kadrze na zgrupowanie do Dubaju, choć wcześniej regularnie pracował z "jedynką". Jak powiedział trener Gołębiewski na łamach legia.com Kisiel zostanie wypożyczony do innego klubu. Podobny los najprawdopodobniej czeka także Kacpra Skibickiego, który wprawdzie przebywa na obozie pierwszej drużyny, ale w najbliższych miesiącach będzie musiał łapać więcej minut poza stolicą.



Plan zimowych sparingów Legii II (wszystkie mecze w LTC):

22.01. Legia II - ŁKS Łagów

29.01. Legia II - Wisła II Płock

12.02. Legia II - Motor Lublin

23.02. Legia II - Zagłębie II Lubin

26.02. Legia II - Orlęta Radzyń Podlaski

5.03. Legia II - Warta Sieradz