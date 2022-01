Nowym analitikiem pierwszej drużyny został Piotr Parchan, ktory od 4 lat pracował w tej samej roli w akademii Legii. Szkoleniowiec dołączył do ekipy przebywającej w Dubaju i rozpocznie rejestrowanie i analizowanie treningów m.in. za pomocą drona.

Darek - 16 minut temu, *.chello.pl Pan od drona.Tego nam trzeba a nie transferów.Brawo. odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. moze z balona lepiej odpowiedz

spasiony - 1 godzinę temu, *.237.82 Zajebiaste sa te wszystkie gadzety, drony, biustonosze, markery... mam czasem wrazenie, ze zapomniano o najwazniejszym: trzeba tez umiec grac w pilke odpowiedz

maaciekw - 4 godziny temu, *.135.170 zanim się wdroży, to skończy się zgrupowanie odpowiedz

Miasto Rafałka - 5 godzin temu, *.plus.pl Kurła Pioter, to trza na spokojnie odpowiedz

Kali z Bali - 7 godzin temu, *.aster.pl Kierwa ale sztos!!!

Teraz to rozpracujemy przed każdym meczem każdego przeciwnika, już nam się żaden łach nie ukryje na zamkniętym treningu..

No i nasze gwiazdeczki już się na treningu nie będą opiertallać bo z góry oko loko wszystko zobaczy.. odpowiedz

lw73 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Następny ruch - Trener Warszawskiej ligi szóstek? odpowiedz

1596 - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Dronem analizują treningi a na filmie widzę, że te dzieci pompki nie potrafią zrobić prawidłowo. odpowiedz

