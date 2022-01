W poniedziałek wieczorem Filip Mladenović przyleciał do Dubaju i dołączył do kolegów, którzy od 5 dni przygotowują się do rundy wiosennej. Serb rano wznowił treningi, na razie ćwiczy indywidualnie pod okiem Piotra Zaręby.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 o... kolejny, ktory przez runde wiosenna bedzie nas irytowal machaniem rekami. tffuuuuu odpowiedz

Warszawiak1234 - 2 godziny temu, *.aster.pl Filip wez sie chlopaku ogarnij. Potrafisz grac w pilke i liczymy na Ciebie!! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Ciekawe czy wróci do formy? odpowiedz

Kali z Bali - 7 godzin temu, *.aster.pl No i 5 dni ultra All inclusive poszło się yebbać.

A po takiej rundzie to komu jak komu ale słabodenović to na wypoczynek zasłużył..

Aż żal że jesienne liście go ominęły... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.