Dubaj: Trwa budowanie formy

Wtorek, 11 stycznia 2022 r. 10:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Przez pierwsze dni przygotowań chodzi o to, żeby ciężko pracować. I my pracujemy ciężko. Podczas tego obozu musimy przygotować się fizycznie aż do samego końca sezonu. Przede wszystkim musimy wypracować odpowiednią kondycję - mówi napastnik Legii Warszawa, Tomas Pekhart.



Fotoreportaż z treningu - 29 zdjęć Woytka



We wtorek legioniści pracowali głównie nad rozegraniem piłki w środkowej części boiska i szybkim przejściem do fazy ataku. Trening nagrywany był z drona przez nowego analityka zespołu, którym został Piotr Parchan, dotychczas pracujący z młodszymi zawodnikami w akademii Legii. Póki co mniej jest strzałów na bramkę, a zdecydowanie więcej budowania formy fizycznej i poznawania nowych rozwiązań taktycznych.



- Mamy nowego trenera, który ma swoje pomysły. Musimy zaadoptować się do tego, czego on chce i jak chce grać. To najważniejsze teraz. Jeszcze przyjdzie czas na pracę nad skutecznością i strzelaniem bramek. Teraz głównie biegamy - dodaje Pekhart.



Pierwszy trening podczas obozu zanotował Filip Mladenović, który w poniedziałek wieczorem dołączył do drużyny. We wtorek przyleci Mattias Johansson, a w środę spodziewane jest przybycie Lindsaya Rose, Macieja Kikolskiego i Lirima Kastratiego, którzy na początku stycznia uzyskali pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Z boku, pedałując na rowerze stacjonarnym, zmaganiom kolegów przyglądał się Maik Nawrocki. Ponadto indywidualnie ćwiczyli Rafael Lopes i Artur Jędrzejczyk.



Drugie wtorkowe zajęcia zostaną przeprowadzone w grupach, podobnie jak dwa dni temu rozpoczną się na siłowni i po 45 minutach będą kontynuowane na boisku.