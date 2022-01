Zgrupowanie

Dubaj: Deja vu

Wtorek, 11 stycznia 2022 r. 19:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wtorkowe popołudnie na zgrupowaniu w Dubaju wyglądało identycznie jak sobotnie. Piłkarze zostali podzieleni na dwie grupy, które ćwiczyły osobno. O godzinie 15 miejscowego czasu pierwsza 12-osobowa grupa, składająca się z młodych zawodników, udała się na do hotelowej siłowni, gdzie pracowała na dostępnych przyrządach. Po 45 minutach młodzi przenieśli się na boisko, a do siłowni weszli bardziej doświadczeni koledzy i wykonywali te same zadania przygotowane przez Piotra Zarębę i Bartosza Bibrowicza.



Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka







Także na boisku obie grupy wykonywały te same zadania, a głównym daniem było pięć trzyminutowe gierki na maksymalnej intensywności. - Non stop pressing, 3 minuty non stop. Nie odpuszczamy - instruował i mobilizował Aleksandar Vuković. Pole gry było mocno skrócone, a zawodnicy mogli dotknąć piłkę maksymalnie dwa razy. Podczas tej rywalizacji nie zabrakło wielu emocji.



Na środę sztab zaplanował dwa treningi. Pierwszy odbędzie się o godzinie 10 a drugi o 16:30 - będzie to wewnętrzna gra zamiast sparingu.