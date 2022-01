Papszun: Z obu stron nie było pełnej determinacji

Środa, 12 stycznia 2022 r. 06:07 Woytek, źródło: TVP Sport

Marek Papszun przedłużył kilka dni temu kontrakt z Rakowem Częstochowa, co ostatecznie kończy spekulacje na temat zatrudnienia go w najbliższym czasie na stanowisku trenera Legii Warszawa. Szkoleniowiec wicemistrzów Polski udzielił wywiadu TVP Sport, w którym powiedział o przyczynach niepowodzenia rozmów ze stołecznym klubem.



– Nie jest łatwo to podsumować. Aby nawiązać taką współprace obie strony muszą być zdeterminowane, a chyba tak nie było (...) Z obu stron nie było pełnej determinacji, żeby to zrobić, więc do tego nie doszło. Ale to też nie jest takie proste. Wiele czynników z jednej i drugiej strony złożyło się na to, że ostatecznie do takiej współpracy nie doszło. Podłoże było bardzo szerokie - mówi Papszun.



– Trudno mi to określić, gdzie kończy się determinacja, a zaczyna zdrowy rozsądek i wiązanie pewnych faktów. Nie będę publicznie się wypowiadał na ten temat. Mam swoje przemyślenia, ale zachowam je dla siebie. Zamykam tę sprawę, a życie toczy się dalej. Nie mam do nikogo pretensji i ze strony Legii takich pretensji chyba też nie ma. Rywalizujemy dalej na naszym podwórku, każdy ma swoje cele i idzie dalej - dodaje szkoleniowiec Rakowa.



