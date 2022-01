Johansson wznowił treningi

Mattias Johansson dołączył do drużyny, która przebywa na zgrupowaniu w Dubaju. Szwed wziął udział w porannym treningu, który rozpoczął się o godzinie 10. Johansson nie poleciał z Legią na początek zgrupowania, ponieważ uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Dziś wieczorem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotrą kolejni brakujący zawodnicy - Lindsay Rose i Lirim Kastrati.

