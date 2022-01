Zgrupowanie

Dubaj: Krócej przed grą wewnętrzną

Środa, 12 stycznia 2022 r. 09:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Pierwszy środowy trening Legii w Dubaju trwał krócej niż zwykle. Zawodnicy pracowali przez godzinę, a to dlatego, że po południu zaplanowaną mają sparing wewnętrzny. Pierwotnie drużyna Aleksandara Vukovicia miała zmierzyć się z miejscowym drugoligowcem Fursan Hispania FC, ale został on odwołany.



Po rozgrzewce i grze w dziadka legioniści pracowali nad dośrodkowaniami. Najpierw sztab szkoleniowy zwracał uwagę na wykańczanie akcji, a następnie skupiono się nad obroną. - Macie funkcjonować i poruszać się jak organizm. Słuchajcie sygnału od "Wietesa" - instruował "Vuko".



Do trenujących od piątku piłkarzy dołączył Mattias Johansson, który we wtorek wieczorem dotarł do ZEA. Szwed ćwiczył indywidualnie, podobnie jak Artur Jędrzejczyk i Rafael Lopes. Do normalnych zajęć wrócił natomiast Maik Nawrocki.



Dziś wieczorem mają przylecieć trzej ostatni gracze (Kastrati, Kikolski i Rose) oraz dyrektor sportowy Jacek Zieliński.



Poniżej prezentujemy zdjęcia z treningu.



