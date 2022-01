Zgrupowanie w Dubaju

Gra wewnętrzna: Zieloni 1-2 Szarzy

Środa, 12 stycznia 2022 r. 15:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę w ośrodku treningowym Jebel Ali Sports Centre Legia Warszawa w ramach treningu rozegrała gierkę wewnętrzną. Trenerzy podzielili zespół na dwie drużyny, które po rozgrzewce o godzinie 17:30 czasu miejscowego rozpoczęły mecz. W 33. minucie prowadzenie objęli Zieloni po bramce Kacpra Skibickiego. Na kilka minut przed końcem do wyrównania doprowadził Patryk Sokołowski, który dobił strzał Tomasa Pekharta, a chwilę później na 2-1 strzelił Ernest Muci.



Fotoreportaż z gry wewnętrznej - 24 zdjęcia Woytka



W drużynie Szarych na pozycji środkowego stopera zagrał Ihor Charatin, a po bokach miał Maika Nawrockiego i Mateusza Wieteskę. Od początku przewagę osiągnęli Szarzy, ale nie potrafili znaleźć drogi do bramki. W 12. minucie niecelnie z dystansu uderzał Bartosz Slisz, a minutę później po bardzo dobrym dośrodkowaniu Mateusza Hołowni główkował Ernest Muci, ale nie trafił w bramkę.



W 23. minucie rzut wolny z dalszej odległości wykonał Bartłomiej Ciepiela, jednak posłał piłkę zdecydowanie za wysoko. W odpowiedzi celnie uderzał Josue, ale Cezary Miszta nie miał problemów ze złapaniem piłki. W 25. minucie sam na sam z Arturem Borucem znalazł się Jakub Kwiatkowski, ale przegrał pojedynek z bramkarzem. W 28. minucie Pekhart dobijał wślizgiem strzał z bliskiej odległości, ale przestrzelił. W 33. minucie po akcji prawą stroną padła bramka. Prostopadle zagranie do Kwiatkowskiego, który wypatrzył na 10. metrze wbiegającego Skibickiego, a ten płaskim strzałem zmylił i pokonał Boruca.



W 37. minucie strzał oddał Hołownia, a piłka po rykoszecie wyszła na rzut rożny. W 45. minucie Patryk Sokołowski próbował lobować Tobiasza, jednak trafił tylko w poprzeczkę. 2 minuty później Josue uderzał zza pola karnego, jednak niecelnie. W 48. minucie do wyrównania doprowadził Patryk Sokołowski. Po rzucie rożnym głową uderzał Tomas Pekhart, a jego strzał dobił Patryk Sokołowski. Chwilę później bramkę na 1-2 zdobył Ernest Muci - szybką akcję środkiem zainicjował Josue. Podał do Sokołowskiego, a ten zagrał prostopadle w pole karne do Rosołka, który z kolei wypatrzył wbiegającego Muciego. Napastnik z bliskiej odległości pokonał Tobiasza.



Jeszcze w 52. minucie sam na sam z Borucem znalazł się Włodarczyk, który wprawdzie zdobył gola, ale był na spalonym.



Po zakończonej gierce legionistów czekała jeszcze seria interwałów wzdłuż boiska.



Pierwszy sparing czeka legionistów w sobotę. Rywalem w będzie bułgarski Botew Płowdiw, a spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport. Na naszej stronie przeprowadzimy tekstową relację na żywo i zaprezentujemy zdjęcia.



Zieloni 1-2 (0-0) Szarzy

33' 1-0 Skibicki

48' 1-1 Sokołowski

50' 1-2 Muci



Zieloni: Miszta (25' Tobiasz) - Kwiatkowski, Noiszewski, Pierzak, Grudziński - Skwierczyński, Celhaka, Sokołowski (25' Kaminski), Ciepiela, Strzałek (25' Skibicki), Włodarczyk

Szarzy: Boruc - Nawrocki, Charatin, Wieteska - Hołownia, Slisz, Josue, Rosołek - Luquinhas (25' Sokołowski), Pekhart, Muci