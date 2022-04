Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Na olimpijskim szlaku Rio 2016

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Polski Komitet Olimpijski kontynuuje wydawanie albumów z serii "Na olimpijskim szlaku", choć niestety liczba egzemplarzy jest mocno ograniczona, a kibice zainteresowani zakupem muszą poszukiwać ich w drugim obiegu. PKOl nie decyduje się bowiem na normalną sprzedaż, przekazując egzemplarze jedynie sportowcom i sponsorom.



Jesienią 2016 w tej właśnie formie wydany został album "Igrzyska XXXI Olimpiady Rio 2016". Kibice Legii z pewnością zapamiętają to wydarzenie przede wszystkim dzięki fantastycznemu występowi naszej pięcioboistki, Oktawii Nowackiej, która z Brazylii przywiozła brązowy medal.



"Oktawia Nowacka, zdobywając brązowy medal w pięcioboju nowoczesnym podczas igrzysk w Rio de Janeiro, wywalczyła dla naszego kraju 300. krążek olimpijski w historii polskiego olimpizmu (letnie i zimowe igrzyska). Starsza szeregowa miała do tej pory w sportowym dorobku złoto MŚ i srebro ME. Teraz doszedł brąz, ale za to olimpijski! Polka prowadziła w klasyfikacji generalnej po trzech konkurencjach, ale w biegu połączonym ze strzelaniem nie utrzymała przewagi. O podium walczyła jednak nad wyraz dzielnie i to z uśmiechem na twarzy! (...) Oktawia wywalczyła czwarty olimpijski medal w pięcioboju dla Polski. Przypomnijmy, że w Montrealu (1976) mistrzem olimpijskim został Janusz Pyciak-Peciak, a w Barcelonie (1992) Arkadiusz Skrzypaszek, który złoto zdobył też w drużynie z Maciejem Czyżowiczem i Dariuszem Goździakiem. Zaszczytne miano pierwszej medalistki olimpijskiej w tej konkurencji przypadło Oktawii. Łatwo nie było, bo od stycznia borykała się z kontuzją rozcięgna podeszwowego - pełne treningi wznowiła w maju. Mimo tych kłopotów Polka świetnie przygotowała się do startu. Wierzymy, że limit kontuzji został już wyczerpany!" - czytamy w albumie, a opis ten został uzupełniony kilkoma naprawdę świetnymi zdjęciami Oktawii - z jazdy konnej, finiszu biegu oraz fotografiami z podium i samym medalem.



W całej publikacji zdecydowanie przeważają właśnie zdjęcia, zaś tekstu jest wyraźnie mniej. Na opisy mogą liczyć jedynie zdobywcy medali, jak również ci, na których medale w Polsce liczono. Autorami zamieszczonych zdjęć są Bartłomiej Zborowski i Szymon Sikora, z kolei teksty przygotował Tomasz Piechal. Format albumu jest nieco inny niż dotychczas.



"Polska Reprezentacja Olimpijska wywalczyła w Rio de Janeiro 11 medali (2 złote, 3 srebrne i 6 brązowych), przełamując próg 10 krążków. To najlepszy wynik od 16 lat i igrzysk w Sydney. Prym wiodły nasze wspaniałe panie, które zdobyły aż 8 polskich medaloi. Zapamiętamy te igrzyska jako rozegrane wśród fawel, z wycelowanymi wszędzie lufami karabinów, ale za to nad brzegiem pięknego oceanu ze śnieżnobiałym piaskiem Copacabany" - czytamy w podsumowaniu brazylijskiego występu Polaków w Rio.



Na koniec publikacji zamieszczono wyniki wszystkich polskich zawodników (wraz z ich zdjęciami), z podziałem na dyscypliny, a także osobno naszych medalistów i sportowców, którzy skończyli rywalizację w czołowej ósemce. Publikacja PKOl na pewno warta jest uwagi, przede wszystkim ze względu na świetne zdjęcia, jak również dokumentację wyników polskich sportowców. Żałować jedynie można, że nie zdecydowano się na normalną dystrybucję tej, jak i innych pozycji z tej serii, wydanych w ostatnich latach.



Tytuł: Na olimpijskim szlaku Rio 2016. Igrzyska XXXI Olimpiady Rio 2016

Autor: Tomasz Piechal

Wydawca: Estrella

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 184



