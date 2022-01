Radunović: Przyglądaliśmy się szczególnie obronie

- Przeprowadziliśmy grę wewnętrzną zamiast sparingu, ale naszym zdaniem, dobrze w niej popracowaliśmy, była dobra intensywność. Przede wszystkim chcieliśmy wybiegać te 2x25 minut. Sprawdzaliśmy naszą grę w średniej strefie, w obronie. Na tym nam zależało najbardziej. Zdecydowaliśmy się na takie a nie inne składy, nie ma się co do tego przywiązywać. Nie było podziału na pierwszą i drugą drużynę. Chcieliśmy zobaczyć, jak poszczególni zawodnicy funkcjonują na określonych pozycjach, głównie na lewej i prawej stronie obrony - powiedział po gierce wewnętrznej drugi trener Legii Warszawa, Aleksandar Radunović.



- Ihor Charatin zagrał na obronie, ale jego nominalna pozycja to środkowy pomocnik. W tej chwili nie dysponujemy dużą liczbą środkowych obrońców i szukamy rozwiązania. On stanowi jedną z opcji na dzień dzisiejszy. Myślę, że daje z siebie wszystko i z dnia na dzień jest coraz lepiej.



- Młodzi zawodnicy bardzo dobrze pracują. Wiadomo, że jeszcze dużo brakuje im do piłki seniorskiej, na poziomie Legii Warszawa. Jest tu kilku fajnych, utalentowanych chłopaków i myślę, że będziemy czasem z nich korzystać.



- Mam nadzieję, że uda się doprowadzić Tomasa Pekharta do odpowiedniej formy. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie, idzie w dobrym kierunku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego postawy.