Stanowisko Legii w sprawie Mahira Emreliego

Legia Warszawa wydała komunikat w sprawie sytuacji Mahira Emreliego. "W związku z pojawiającymi się przekazami medialnymi dotyczącymi relacji między Legią Warszawa i jej zawodnikiem Mahirem Emrelim, informujemy, że Mahir Emreli ma obowiązujący kontrakt i jest zawodnikiem klubu. Legia wielokrotnie wzywała zawodnika do powrotu do klubu i ponownego wykonywania obowiązków wynikających z kontraktu, jak również oferowała zawodnikowi wszelkie niezbędne wsparcie" - czytamy w komunikacie klubu. "Klub cały czas dąży do porozumienia i prowadzi rozmowy z zawodnikiem oraz jego przedstawicielami. Jednocześnie klub nie będzie ujawniał ich treści oraz ustaleń, mając na względzie ich poufny charakter i dobro negocjacji. Informujemy także, że nie będziemy publicznie odnosić się do wypowiedzi medialnych przedstawiciela zawodnika Pana Anila Dincera, które zawierają szereg nieprawdziwych insynuacji i twierdzeń, niemających jakichkolwiek podstaw faktycznych ani prawnych."

jot - 17 minut temu, *.tpnet.pl Na początku coś grał, a potem niestety to szkoda gadać. Jak przyjeżdżał to miał ( i chyba dalej ma) tak rozbuchane ego jakby Messi V2 tu przybył. Gdyby nie statystyki z początku sezonu to byłoby fatalniej niż u Kruchego Kinga ????.

Ma o sobie niewiadomo jakie mniemanie a jest przeciętnym piłkarzem. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 38 minut temu, *.plus.pl Jakie negocjacje?

Widać że Mioduski zaczyna mieć pełne gacie. odpowiedz

Artur - 39 minut temu, *.vectranet.pl Nie wypie...la do Flamengo . odpowiedz

Pino(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech sprawa trafi do sądu i tam się wyjaśni. A my temu panu już podziękujemy. odpowiedz

kiboL - 1 godzinę temu, *.sekocin.pl Przychodził Kozak, odchodzi kozisyn. odpowiedz

Ari - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ten facet jest już w Legii skończony.

Pytanie jest czy dojdzie do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron czy jednak batalia w sądzie.

Śmiem twierdzić ze taki typ człowieka sukcesu wielkiego w sporcie nie osiągnie. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.it-home.pl MIODUSKI jesteś drugim Najmanem odpowiedz

Coelo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kibolek: nie za mocno? odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibolek: Najman nie zasługuje na takie porównanie :( odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pierwsze zdanie przeczy pozostałym, bo się odnieśli pisząc, że są nieprawdziwe itp.

Miodek, weź zmień typa od komunikacji i pisania xD Tylko nie żadnego dziennikarza politycznego po znajomości jak pewien czas temu xD



Informujemy także, że nie będziemy publicznie odnosić się do wypowiedzi medialnych przedstawiciela zawodnika Pana Anila Dincera, które zawierają szereg nieprawdziwych insynuacji i twierdzeń, niemających jakichkolwiek podstaw faktycznych ani prawnych." odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 1 godzinę temu, *.16.61 @Kibolek: Mioduski! Co??? Macie ta kolke jeszcze...? odpowiedz

