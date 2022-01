Z Wartą Poznań 13 lutego

Mecz 21. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Warta Poznań odbędzie się w niedzielę, 13 lutego o godz. 17:30. Wcześniej legioniści zmierzą się z Zagłębiem Lubin i Termaliką. Najbliższe mecze Legii: 04.02.2022 (PT) 20:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 08.02.2022 (WT) 20:30 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 13.02.2022 (ND) 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

lucho_83 - 34 minuty temu, *.chello.pl Najważniejsze 3 mecze sezonu! Bez kompletu zwycięstw ciężko będzie się utrzymać w lidze...:/ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.