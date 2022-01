Niski wypożyczony do GKS-u Bełchatów

19-letni prawy obrońca Legii Warszawa Nikodem Niski został wypożyczony do GKS-u Bełchatów. Umowa wypożyczenia będzie obowiązywać do końca sezonu 2021/2022. Do tej pory Niski występował w III-ligowych rezerwach (43 mecze, jeden gol) oraz CLJ U18 (22 mecze, jeden gol). Wiosną 2021 roku legionista na wypożyczeniu w Chrobrym Głogów, gdzie wystąpił w dziewięciu spotkaniach.

Ja - 1 godzinę temu, *.160.78 I gitara. Co do zasady, wrócić do ogrywania młodych, utalentowanych zawodników z dwójki na wypożyczeniach i potem dopiero wdrażać ich do pierwszej drużyny. Ostatnio tych wypożyczeń było żenująco mało, oby pod Zielem się to zmieniło. odpowiedz

