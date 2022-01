Komentarze (5)

Zawsze - 4 minuty temu, *.inetia.pl Karol, byłeś, zawsze będziesz CF@aniakiem w naszych sercach! odpowiedz

Polo - 9 minut temu, *.02.net Spoczywaj w pokoju Bracie.Dzieki za wszystko.Rodzinie składam najszczersze kondolencje. odpowiedz

Sz. - 10 minut temu, *.play-internet.pl Dziękuję Karol... odpowiedz

eN - 17 minut temu, *.as9105.com Żegnaj odpowiedz

(L) - 18 minut temu, *.ilabs.pl Nie dawajcie internetowych świeczek.

Odmówcie modlitwę... odpowiedz

