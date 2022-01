Dubaj: Trening strzelecki i regeneracja

Czwartek, 13 stycznia 2022 r. 09:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

W Dubaju rozpoczął się siódmy dzień zgrupowania. Od samego początku legioniści pracują dwa razy dziennie przez kilka godzin. Przerwę między treningami zawodnicy wykorzystują jedynie na posiłek, regenerację i krótki sen. Szkoleniowy ustalił sztywne zasady, których muszą przestrzegać piłkarze.



Zawodników nie uświadczy się na hotelowej plaży czy w basenie. Wszyscy mają także zakaz opuszczania hotelu np. na zwiedzanie Dubaju. Najważniejsze jest skupienie się na pracy, kładziony jest także nacisk na poprawę atmosfery i odpowiednią motywację przed zbliżającą się rundą wiosenną. Przed ekipą Aleksandara Vukovicia jest jeszcze dużo do zrobienia, bo nie wszystko uda się odmienić z dnia na dzień - słyszymy, że to proces, który będzie trwał. Miejmy nadzieję, że pierwsze efekty zobaczymy jak najszybciej.



Dopiero dziś po południu zawodnicy otrzymają nieco więcej czasu na regenerację. Zdecydowana większość nie weźmie udziału w popołudniowych zajęciach i pozostanie w hotelu. Na boisku pojawią się ci, którzy dotarli później i muszą nadrabiać zaległości. Dziś pierwszy raz z zespołem ćwiczyli Lirim Kastrati, Lindsay Rose i Maciej Kikolski. Wczoraj dołączył Mattias Johansson, a nieco wcześniej Filip Mladenović. Cała piątka trenuje indywidualnie.



W czwartek w treningu nie uczestniczyli Artur Boruc, Artur Jędrzejczyk i Rafael Lopes, lżej ćwiczyli Tomas Pekhart i Mateusz Hołownia. Przebieg zajęć był klasyczny - rozgrzewka z wykorzystaniem różnych przyrządów oraz bieganie, a głównej części dwie ekipy rywalizowały na dwie bramki. Nie była to jednak gra kontaktowa, a dośrodkowania i strzały. Trenerzy liczyli wszystkie trafienia i przegrani musieli na koniec wykonać 20 pompek.



Wizyta dyrektora

W środę wieczorem do Dubaju przyleciał dyrektor sportowy Jacek Zieliński. Dołączył do Pawła Tomczyka, który przygląda się treningom od samego początku. "Zielek" od końcówki grudnia odpowiada za całokształt budowania drużyny. Oprócz Macieja Rosołka i Patryka Sokołowskiego w zespole na razie trudno uświadczyć nowych twarzy, ale prace nad wzmocnieniami trwają i wkrótce można spodziewać się dwóch transferów do klubu.