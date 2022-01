Siatkówka

PP: Legia Warszawa 0-3 Jastrzębski Węgiel

Środa, 19 stycznia 2022 r. 19:21 Redakcja, vid. Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/8 finału siatkarskiego pucharu Polski Legia Warszawa przegrała z aktualnym mistrzem Polski, Jastrzębskim Węglem 0-3. Dużo emocji wzbudził ostatni set, który zakończył się wynikiem 26-28. Legia zagrała w dużej mierze w rezerwowym składzie, trener oszczędzał m.in. Patryka Akalę, zdając sobie sprawę, że najważniejszy mecz czeka Legię w sobotę w Świdniku.



Fotoreportaż z meczu - 69 zdjęć Bodziacha



Pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem gości 25-18. To oni prowadzili przez cały set, chociaż legioniści doskakiwali na 2-3 punkty. Drugi set niespodziewanie rozpoczął się od przewagi legionistów 7-3. Niestety, Karol Rawiak zepsuł swoją zagrywkę. Szybko jednak wyżej notowani rywale doprowadzili do wyniku 11-11. Niestety, potem to mistrzowie Polski punktowali częściej i w pewnym momencie prowadzili już 22-16. Drugi set zakończył się asem serwisowym i wynikiem identycznym jak wcześniejszy.







Początek trzeciej partii to prowadzenie Legii 2-0. Goście wyrównali jednak na 2-2, a potem zdobyli trzeci punkt. W pewnym momencie legioniści wywalczyli skromną przewagę, jednak zaczęła powtarzać się sytuacja z drugiego seta. Goście doprowadzili do wyniku 15-15, a następnie wyszli na prowadzenie. Legioniści walczyli do końca, doprowadzając do stanu 20-20, a następnie 21-20. Przy stanie 23-21 przy zagrywce pomylił się Kamil Leliwa. Niestety, legioniści popełnili 2 niewymuszone błędy i na tablicy wyników widniało 23-23. Goście także nie ustrzeli się błędów i po chwili mieliśmy 24-24 i jeszcze iskierkę nadziei na kolejny set. Legia miała nawet piłkę setową, ale niestety w ważnym momencie (przy stanie 25-25) pomylili się sędziowie. Po ataku Jastrzębia, piłkę znad parkietu podbili legioniści, szykując się do kolejnego ataku, zaś arbiter uznał, że piłka dotknęła parkietu. Sytuację na naszą korzyść mógłby wyjaśnić challenge... gdyby organizatorzy zdecydowali się na takie rozwiązanie - niestety to bardzo kosztowna inwestycja na poziomie ośmiu tysięcy za mecz. Ostatecznie goście wygrali 28-26 i cały mecz 3-0. Siatkarze Legii zostali nagrodzeni przez kibiców za waleczną postawę.



Spotkanie rozegrano wyjątkowo w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ulicy Strumykowej 21 w obecności kompletu publiczności. Wszystkie dostępne wejściówki rozeszły się na pniu podczas ligowego meczu legionistów z Norwidem Częstochowa.



Sety: 18-25, 18-25, 26-28



Widzów: 400 (30 kibiców gości)



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka