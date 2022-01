LIVE!: Legia 2-0 Botew (KONIEC)

O godzinie 13:00 czasu polskiego w Dubaju Legia Warszawa rozegra pierwszy sparingowy mecz tej zimy. Rywalem Wojskowych będzie Botew Płowdiw, aktualnie czwarta drużyna bułgarskiej ekstraklasy. Spotkanie można obejrzeć na tvpsport.pl i legia.com, my zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Dubaju. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

kibic - 2 godziny temu, *.chello.pl wie ktoś co z Nawrockim ? odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl 1 połowa słaba bardzo słaba

2 połowa masakra dno

Pzbyć się holowni witeski slisza rosołka miszta bo z tego nic nie będzie dla ich 1iga to max a młodzieży dokręcić śrubę może kiedyś odpali, na już potrzeba

Bramkarz

2 obrońców

2 wahadłowych

1 napastnik .....

......



odpowiedz

tomciob - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wygrać z zespołem lepiej wyglądającym na boisku to duża sztuka. Czemu taki strach, szczególnie w młodych (tej grupy po 60 min.) przed małą grą pod presją? Ale powroty do defensywy widać. To cieszy. Powodzenia i braku strachu przed małą gierką. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Może Strzałek to dobry pomysł, kiedyś Gol strzelał, to teraz młody będzie ładował bramy. Może jest jeszcze ktoś o podobnym nazwisku np. Ładowacz albo Bramkostrzel. odpowiedz

Pino(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czego Wy narzekacie i marudzicie? Legia jest na największym zakręcie odkąd pamiętamy. Teraz trzeba być jednością i myśleć pozytywnie. Będzie dobrze. Dajmy im czas na pracę to przyjdą efekty. Były lata tłuste, teraz będą chude. Tak to już jest w historii piłki. Priorytetem jest utrzymanie i Puchar Polski. Tego musimy się trzymać. Wszyscy. Razem. odpowiedz

Tot - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl słabo to wygląda... cóż bronimy sie przed spadkiem:/ odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Prezes ogląda, gdyż pewnie chce coś podkupić od przeciwnika. odpowiedz

xxx - 4 godziny temu, *.51.60 jest transmisja w sport.tvp.pl, a na TVP Sport będzie wieczorem retransmisja odpowiedz

gazza - 5 godzin temu, *.inetia.pl Czyli nie będzie transmisji w tvpsport. odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Na ławce tylko Luquinhas co coś tam gra.Reszta to młodzież i ręcznik na zmianę na bramce.

A dyrektor sportowy mówi o dwóch może trzech wzmocnieniach.O ile ci którzy tu przyjdą okażą się wzmocnieniami.

W razie czego i tak winny będzie Vuko.Mioduski wytrze sobie nim ryj i zatrudni kolejnego trenera. odpowiedz

KibicL - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Ten Jakub Kwiatkowski to co to za wynalazek? Wie ktoś? odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @KibicL: Może wrócił Emreli, tylko zmienił imię i nazwisko...Może też jakaś operacja plastyczna... odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl Skład wygląda cudownie, rezerwa imponująco. Akurat na 1 ligę... odpowiedz

Cizo34 - 5 godzin temu, *.orange.pl Jak wygrają 2:0 to awansują ? odpowiedz

LEGION - 5 godzin temu, *.chello.pl Oddajcie walkowerem.

Lepsze 0:3 na papierze , niż wpierdziel 0;5 na boisku !!!!



p.s.

I niech ten drewniak Pekhart nie wychodzi i się nie błaźni !!!! odpowiedz

Piknik - 6 godzin temu, *.play-internet.pl To będzie trudny mecz odpowiedz

