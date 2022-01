Ferie na sportowo: Legijne obozy i półkolonie

Piątek, 14 stycznia 2022 r. 18:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legijne sekcje organizują obozy sportowe, również stacjonarne, w zbliżające się ferie zimowe. Na spędzenie dwóch pierwszych tygodni lutego na sportowo zachęcają sekcje piłkarska, pływacka, squasha czy badmintona. Legia Soccer Schools organizuje obozy stacjonarne przy Łazienkowskiej - zarówno w wersji półkolonii (1399 zł), jak i z noclegami (1699 zł).



Pierwszy turnus rozpocznie się 31 stycznia i potrwa do 4 lutego, drugi od 7 do 11 lutego (poniedziałek - piątek). W ramach turnusu dzieci mają zagwarantowany, oprócz codziennych jednostek treningowych, obiad i posiłek regeneracyjny, pamiątki Legii, bilet na jeden mecz przy Ł3, pamiątkowe zdjęcie i ubezpieczenie. Klub organizuje również obóz w Cambrils/Salou w Hiszpanii wraz z dojazdem autokarem. W cenie wyjazdu (27 stycznia - 4 lutego), oprócz treningów, są m.in. pełne wyżywienie, woda, wycieczka do Barcelony, pamiątki Legii, bilet na mecz przy Ł3 i ubezpieczenie. Koszt obozu w Hiszpanii wynosi 2999 złotych. Zapisy prowadzone są TUTAJ, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 513-111-847 oraz mailowo: obozy@legiasoccerschools.pl



W tej samej hiszpańskiej miejscowości, zimowy obóz organizuje również sekcja squasha Legii. W cenie 2999 złotych (cena dla zawodników Legia Schools) zawarty jest transport, 6 noclegów na miejscu (8 dni łącznie), wszystko co na obozie piłkarskim LSS, z tym że dzieci będą miały treningi na najwyższej jakości boiskach do squasha pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej Legii. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu +48 519 753 706. Więcej informacji można uzyskać również mailowo: natalka.ryfa@gmail.com



W drugim tygodniu ferii, obóz wyjazdowy organizuje sekcja badmintona Legii. Ten odbędzie się w Głubczycach, w dniach 6-13 lutego, gdzie młodzież będzie miała do dyspozycji aż 12 krytych kortów. Koszt obozu: 1550 zł + ew. koszty dojazdu. Zapisy prowadzone są TUTAJ. Więcej informacji uzyskać można tutaj: Marcin Ociepa 602-449-159, Cezary Gutowski 501-862-851.



Sekcja pływacka Legii organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat. W planach: codzienne treningi pływania, treningi jazdy na łyżwach, wypad na górkę Szczęśliwicką, czy odwiedziny w stacji grawitacyjnej. Półkolonie odbywać się będą na pływalni CSR-WUM przy ul. Księcia Trojdena 2c w godzinach 9:00 - 17:00. Dzieci mają zagwarantowane dwa posiłki dziennie (drugie śniadanie i obiad w restauracji La Vittoria), przekąskę, ubezpieczenie NNW oraz przejazdy. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach 31 stycznia - 4 lutego, drugi w dniach 7-11 lutego. Cena za jeden turnus wynosi 999 złotych, w przypadku dwóch turnusów: 1950 zł. Zapisy prowadzone są TUTAJ.