Martins piłkarzem Hapoelu Beer Szewa

L z URS - 15 minut temu, *.109.250 miał kontrakt do czerwca 2022, przeszedł do Hapoelu za darmo ? odpowiedz

Po(L)ubiony - 20 minut temu, *.aster.pl Powodzenia Andre! Ostatnio grał słabo, ale który z naszych piłkarzy, może o sobie powiedzieć, że grał dobrze? odpowiedz

Koko123 - 31 minut temu, *.net.pl Wielki wirtuoz to on nie był ale mimo wszystko szacunek za te mecze które zagrał odpowiedz

Kibolek - 42 minuty temu, *.telefonica.de Dopielismy swego celu Andre martins w izraelu odpowiedz

kuba - 55 minut temu, *.orange.pl gdzie jest ta sekcja na głównej z podsumowaniem transferów. kto IN kto OUT? Dobre to było, dawać to z powrotem! odpowiedz

axlrose - 20 minut temu, *.tpnet.pl @kuba: Ślepy???

Jest już od dawna. odpowiedz

kuba - 15 minut temu, *.orange.pl @axlrose: taa znalazłem :) odpowiedz

Byk - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czasem potrafił w odpowiednim momencie zagrać pod faul, przydawało się to. Szkoda, że trochę przysiadł ostatnio, jak każdy z nich. odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.plus.pl W mojej ocenie - jak na nasze warunki bardzo dobry piłkarz i dużo dał Legii. Ale w wieku, który osiągnął, to już tylko na bramkę. odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dzięki Andre, powodzenia! odpowiedz

edd85 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dzięki Andre ! odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dopielismy swego celu Andre Martins w Izraelu... odpowiedz

tejon - 1 godzinę temu, *.com.pl o rok za późno, ale dobrze, że w końcu poszedł człapać na alibi gdzieś indziej. odpowiedz

e(L){ - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ile pudel dopłacił żeby go wzięli? odpowiedz

Gabriel - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i git odpowiedz

M. - 1 godzinę temu, *.com.pl Nie wiem dlaczego tak siadło jego granie. To był przez pewien czas niezły grajek. odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @M.: masz racje, swego czasu robił robote w srodku. Szkoda goscia bo był wporzadku, nie taki cwaniaczke odpowiedz

