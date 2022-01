Dubaj: Manewry taktyczne

Piątek, 14 stycznia 2022 r. 10:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Pierwszy piątkowy trening legionistów w Dubaju rozpoczął się pół godziny wcześniej niż zwykle. O 9:30 zespół stawił się na boisku i po standardowej 40-minutowej rozgrzewce przystąpił do pracy nad taktyką. W zajęciach uczestniczyło 32 zawodników, czyli wszyscy, którzy są na zgrupowaniu.



Fotoreportaż z treningu - 22 zdjęcia Woytka



Na początku sześciu graczy przez ćwiczyło indywidualnie, ale Mattias Johansson, Lirim Kastrati, Filip Mladenović i Lindsay Rose wzięli normalnie udział w części taktycznej. Zadaniem piłkarzy było rozgrywanie piłki od obrony do ataku i zakończenie akcji celnym strzałem na bramkę strzeżoną przez Artur Boruca. Po 30 minutach rozpoczęła się gra kontaktowa, wówczas ci zawodnicy wrócili do treningu indywidualnego. Sztab podzielił zawodników na następujące składy:



Fioletowi: Noiszewski, Wieteska, Nawrocki - Kwiatkowski, Slisz, Josue, Hołownia - Rosołek, Pekhart, Luquinhas

Szarzy: Rose, Charatin, Grudziński - Skwierczyński, Sokołowski, Celhaka, Muci, Skibicki - Włodarczyk, Kamiński



Po południu legionistów czeka sesja w siłowni i na boisku. W sobotę o godzinie 13 czasu polskiego zmierzą się z bułgarskim Botew Płodwiw.