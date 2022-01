Rząd dofinansuje kluby piłkarskie

Piątek, 14 stycznia 2022 r. 10:01 źródło: interia.pl

Jak ustaliła Interia, jeszcze w styczniu rząd chce ogłosić start Programu Wsparcia Mistrzów. W jego ramach ogromne pieniądze mają popłynąć szerokim strumieniem do przedstawicieli kilku najpopularniejszych dyscyplin: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej czy hokeja. Największym beneficjentem zostaną jednak kluby piłkarskie. Z dokumentów wynika, że jeszcze w tym sezonie polski futbol może zostać zasilony kwotą blisko 170 milionów złotych.



Wszystkie kluby Ekstraklasy i 1. ligi mogą otrzymać jednorazowe granty na stworzenie nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych, jakie w Polsce posiadają Legia Warszawa czy Lech Poznań. Program ma koordynować wspomniane Ministerstwo Sportu. Kluby z Ekstraklasy mają dostać po 6 mln zł.



Drugim elementem rządowego planu, który - zgodnie z założeniami - ma być realizowany w latach 2022-2025, jest wspieranie klubów, które awansują do europejskich pucharów. Corocznymi bonusami mają więc być nagradzane trzy pierwsze drużyny Ekstraklasy, a także zdobywca Pucharu Polski. Za trwający sezon 2021/2022 ma to być 8 mln zł dla mistrza Polski, po 5 mln zł dla wicemistrza i trzeciej drużyny ligi oraz 6 mln zł dla zdobywcy Pucharu Polski. W kolejnych latach mistrz, który wystartuje w kwalifikacjach do Champions League, otrzyma aż 30 mln zł. Po ok. 20 mln zł dostaną kluby startujące w eliminacjach Ligi Europy, a triumfator Pucharu - ok. 25 mln zł.



Według ustaleń Interii autorem koncepcji wspierania polskich klubów w Europie jest Dariusz Mioduski.