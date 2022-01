Yuri Ribeiro nie poleciał z drużyną Legii Warszawa na zgrupowanie do Dubaju. Okazuje się, że przerwa zawodnika będzie dłuższa. Po odbyciu dodatkowych badań Yuri Ribeiro został skierowany na operację usunięcie wyrostka robaczkowego. Zawodnik po zabiegu czuje się dobrze. Do treningów z zespołem powinien wrócić za około dwa miesiące.

