Sparing: FC10 Zgierz 1-3 Legia

Futsaliści Legii w ramach przygotowań do rundy rewanżowej futsalowej ekstraklasy, rozegrali wczoraj pierwszy mecz sparingowy, w którym pokonali na wyjeździe I-ligo FC10 Zgierz 3-1. Mecz odbywał się systemem 2x20 minut plus 1x10 min. z zatrzymywaniem czasu. Najbliższy mecz ligowy legioniści rozegrają 12 lub 13 lutego w Lesznie. Tydzień wcześniej czeka nas jeszcze spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski.

