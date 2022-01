Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Ateny 2004

Poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kilka miesięcy po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Atenach wydany został album zawierający kilkaset unikatowych fotografii z tychże zawodów. Początkowo wszystkie zdjęcia, które znalazły się w albumie, zostały zaprezentowane w Centrum Olimpijskim PKOl.



"Polskie zwycięstwa, porażki, sportowe dramaty, gwiazdy ze świata, publicystyka opowiadana obiektywem - to było jak spacer po Atenach. Wciągający, niepowtarzalny. Niczym sportowa, niekończąca się historia. Dlatego zdecydowaliśmy wspólnie - Autorzy i organizatorzy wystawy - przenieść wszystkie zdjęcia do tego albumu, żeby je zachować na dłużej. Bo są tego warte" - czytamy w krótkim wstępie do wydanego pod koniec 2004 roku albumu.



Na 125 stronach zaprezentowano zdjęcia siedmiu polskich fotoreporterów akredytowanych na Igrzyska - Kuby Atysa, Piotra Błąwickiego, Leszka Fidusiewicza, Tomasza Markowskiego, Ewarysta Świtka, Przemysława Wierzchowskiego i Bartosza Zborowskiego. "Wszyscy autorzy zdjęć przekazali swoje najlepsze prace na wystawę i do albumu honorowo i bezinteresownie. Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej serdecznie im za to dziękuje!" - czytamy.



A następnie... oglądamy sporych rozmiarów - jedno lub dwustronicowe - zdjęcia w pełnym kolorze, oczywiście na dobrym papierze. Każde z nich podpisane jest autorem zdjęcia oraz posiada tytuł nadany właśnie przez autora. Jest więc bardzo dobre zdjęcie "przegranej" Renaty Mauer-Różańskiej, która jest załamana po strzelaniu, a pobliżu sprzątaczka sprząta pozostałości po nabojach, z podpisem "pozamiatane".



Na wybranych zdjęciach nie ma sportowców Legii, startujących na IO w Atenach. Na fotografię załapał się natomiast Paweł Korzeniowski, który w Atenach zajął czwarte miejsce w wyścigu na 200 metrów delfinem, a kilkanaście lat później (we wrześniu 2016 roku) zaczął reprezentować barwy sekcji pływackiej Legii.



Tytuł: Ateny 2004

Autor: Sławomir Wilk oraz Kuba Atys, Piotr Błąwicki, Leszek Fidusiewicz, Tomasz Markowski, Ewaryst Świtek, Przemek Wierzchowski, Bartek Zborowski

Wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej

Rok wydania: 2004

Liczba stron: 127



