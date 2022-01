Sparing: Legia Warszawa 2-0 Botew Płowdiw

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Trener Bramkarzy - 2 minuty temu, *.play-internet.pl Gra dramat... zero postępu wręcz regres.... Wzmocnień zero.. Na koniec pytanie po co dyrektor sportowy kolejny zresztę jedzie z drużyną do Dubaju??????????????????? Czy tylko mi się wydaje, że powinien z biura w Warszawie, ewentualnie w miejscach pracy potencjalnych nowych zawodników szukać wzmocnień?? Jakimi językami obcymi posługuje się dyrektor Jacek Zieliński? Kolejny raz nie ma wzmocnień na zgrupowanie, gdzie nowi powinni zgrywac sie z dduzyna. Znów, na 2 dni przed startem ligi zakontraktujemy trzech pilkarskich oszołomów , którzy albo się bedą zgrywali, albo dochodzili do formy do lata. A my będziemy mieli w ataku Rosołka.... Degrengolada, kolesiostwo i minimalizm w Legii jest dramatyczny........... odpowiedz

Quick - 35 minut temu, *.chello.pl Czyli jak miały być transfery przygotowane na Dubaj. Vuco oznajmił, że jak zwykle wszystko, na ostatnią chwilę W tym klubie nic się nie zmienia. Wszytko o ddupy strony. odpowiedz

AAA - 36 minut temu, *.chello.pl Do Paweł:100% racji.

To totalna miernota i jakim cudem trafił do takiego klubu jak Legia to jest niesamowite.

Pewnie to robota byłego skautingowca i też miernoty Kielbowicza. odpowiedz

Wow . Mistrzostwo Polski Legia jeszcze w tym sezonie zdobędzie w takiej mega formie . WoW - 2 godziny temu, *.plus.pl Wow . Legia jest najlepsza . Tylko tabela Ekstraklapy wszystkich oszukuje . odpowiedz

Jedziemy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeeeeedziem na Mistrza odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl Skibicka bez zmian same straty. Jeszcze w końcówce przez strate w polu karnym prawie brama przez niego. Stop takim petom w Legii. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pawel: Skibickiemu jak się skończy status młodzieżowca to wyladuje gdzieś w średniaku w drugiej lidze. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.mm.pl @Darek : I to nie wiem.

Nie dość że miernota piłkarska to nie myśli wogóle. Kiedy pójść za akcją kiedy zwolnić gre o celności podań już nie wspomnę. Jakie kryteria spowodowały że trafił do Legii. Brak jakiegokolwiek rozwoju na przestrzeni 2 lat. Chuchahy dmuchany bo młody perspektywiczny. Ch...a prawda. Pójdzie gdzieś to przepadnie w 4 lidze. I dobrze. Niech kaleczy gdzie indziej. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.