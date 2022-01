Zgrupowanie

Dubaj: Trening pod okiem właściciela

Piątek, 14 stycznia 2022 r. 16:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na zgrupowanie w Dubaju przyleciał właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski i oglądał popołudniowe zajęcia, podczas których legioniści pracowali w grupach. Trening każdej grupy przez pierwsze 45 minut odbywał się w siłowni, a następnie przenoszono się na boisko, gdzie pracowano kolejną godzinę.



Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka



Tradycyjnie głównym elementem pracy w grupach były intensywne interwałowe dwuminutowe gry na ok. 25 metrowym boisku 4 na 4 lub 5 na 5. i- Cały czas pressing, pracujemy w tempie anaerobowym, najmocniej jak się da - instruował "Vuko". I faktycznie, z boku wyglądało to tak, jakby zawodnicy zawodnikom wymieniono baterie na nowe. - Ciężko? To dobrze. Pracujemy na zmęczeniu. Jeszcze kilka gierek - motywował szkoleniowiec. Pańskie oko konia tuczy?



Przed popołudniowym treningiem drużyna zmieniła miejsce zakwaterowania. Z ośrodka Jebel Ali Beach Hotel przeprowadzili się do sąsiedniego Jebel Ali Lake View.



Do Dubaju zmierzają dwaj kolejni zawodnicy - Bartosz Kapustka i Joel Abu Hanna. Obaj będą trenowali indywidualnie i jeszcze przez jakiś czas nie wrócą na boisko.



W sobotę o godzinie 13 (16 czasu miejscowego) w Jebel Ali Sports Centre Legia Warszawa zagra pierwszy sparing tej zimy. Rywalem będzie drużyna Botewu Płowdiw, która aktualnie zajmuje 4. miejsce w tabeli bułgarskiej ekstraklasy. Transmisję z meczu przeprowadzi TVP Sport, a my zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji i oglądania zdjęć z Dubaju.



