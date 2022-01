Legia przedłużyła kontrakt z Kapustką

+ dodaj komentarz

dobra decyzja??



zagwarantować kontuzjowanemu zawodnikowi kolejne 2 mln zł z kasy Legii bez względu na to czy będzie coś dawał Legii???



Na głowę upadliście?? Co to, przedszkole?



NIech facet najpierw dojdzie do zdrowia - czego mu jak najbardziej życzę - niech popracuje i wtedy rozpocznie ponownie grę w kwietniu - po 10-cio MIESIĘCZNEJ PRZERWIE - niech pokaże, że gra i jest zdrowy i to że nic nie dał Legii i przejadł 2 mln zł z jej kasy ma jakiś sens.... wtedy mu (w czerwcu) przedłużmy umowę!



Chyba nikt z Was nie grał w poważną piłkę - facet po tak poważnej kontuzji może łatwo (aby nie) ponownie doznać ciężkiego urazu i mamy kolejny rok wydatków!



Rozumiem, że przy obecnej padace Kapustka jest zbawcą ; ) ale ochłońcie - on zacznie coś grać dopieor w kwietniu / maju, w praktyce będzie nieprzydatny, bo sezon i tak stracony.

