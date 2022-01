Nowy termin meczu Legii w Bayreuth

Wyjazdowy mecz Legii w drugiej fazie rozgrywek FIBA Europe Cup z niemieckim medi Bayreuth, rozegrany zostanie w kolejną niedzielę, 23 stycznia o godzinie 18:00. Początkowo spotkanie miało się odbyć w ostatnią środę, ale wobec pozytywnych wyników na koronawirusa w naszym zespole, wylot legionistów do Niemiec został anulowany parę godzin przed planowaną podróżą. Transmisję tego meczu prawdopodobnie będzie można zobaczyć on-line na sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na razie nie wiadomo, czy termin czwartego meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup, z Parmą-Parimatch Perm, nie ulegnie zmianie. Powodem takiego stanu rzeczy jest kwarantanna, na której przebywają obecnie zawodnicy rosyjskiej drużyny. Nie są na razie znane nowe terminy przełożonych meczów Energa Basket Ligi z GTK Gliwice (d), Spójnią Stargard (w) oraz Startem Lublin (w). Najbliższy ligowy mecz Legii odbędzie się 30 stycznia o 20:00 na Bemowie z HydroTruckiem Radom.

