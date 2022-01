O godzinie 13:00 czasu polskiego w Dubaju Legia Warszawa rozegra drugi sparingowy mecz tej zimy. Rywalem Wojskowych będzie FK Krasnodar, piąta drużyna rosyjskiej Premier Ligi. Spotkanie można obejrzeć na tvpsport.pl i legia.com, my zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Dubaju. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

KLanik - 19.01.2022 / 14:42, *.chello.pl Jest 2-1, Wieteska napadziorem. odpowiedz

grzesiek - 19.01.2022 / 14:42, *.centertel.pl Brawo Legia, mam nadzieje ze wracamy na zwycieskie tory. To nic ze to sparing odpowiedz

L - 19.01.2022 / 14:45, *.play-internet.pl @grzesiek: Chłopie Krasnodar wymienił w przerwie całą jedenastkę. Gdyby tego nie zrobili to skończyłoby się 0:2 dla nich... odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 15:04, *.16.53 @L: Dodam tez ze Ferdek Kiepski jest lepszy w szukaniu pracy niz ten rezerwowy bramkarz w, hmmm, bronieniu. odpowiedz

Ka - 19.01.2022 / 15:13, *.centertel.pl @L: chłopie, Krasnodar miał świeżutką 11-kę w drugiej połowie, i dostał baty odpowiedz

grzesiek - 19.01.2022 / 15:19, *.centertel.pl @Ka: :))))))) odpowiedz

L - 19.01.2022 / 19:21, *.t-mobile.pl @Ka: Po co się wypowiadasz jeśli nie oglądałeś meczu? odpowiedz

eN - 19.01.2022 / 14:40, *.as9105.com Czy z napastników jest tylko wolny bez dryblingu i techniki ale za to wysoki Pekhart oraz młody ktory nie trafil by nawet w sciane gdyby przed nia stal Wlodarczyk?

Remisami chcemy sie utrzymać?! odpowiedz

Olomanolo - 19.01.2022 / 14:39, *.207.238 Wieteska wyrasta nam na jakiegoś napastnika a nie obrońce odpowiedz

L - 19.01.2022 / 14:25, *.play-internet.pl Hołownia się nie nadaje do gry na tym poziomie... odpowiedz

P(L)EBAN - 19.01.2022 / 14:00, *.t-mobile.pl Na pewno już nie ma takiej padaki jaka była wcześniej. Ale potrzebne są transfery odpowiedz

Olo - 19.01.2022 / 23:50, *.chello.pl @P(L)EBAN: Przecież to sparing tylko, nic nie można powiedzieć po takim meczu. odpowiedz

Julon - 19.01.2022 / 13:53, *.centertel.pl Jeden z chwastów największych to Slisz!! Straty piłki w środku boiska i kontra przeciwnika chwast totalny. odpowiedz

Arek - 19.01.2022 / 23:46, *.tpnet.pl @Julon: a sam kim jesteś, anonimie? odpowiedz

Sobo(L)ew. - 19.01.2022 / 13:29, *.255.115 Ten palant ( Krychowiak) to pomylił piłkę nożną z walkami karate ????????????????????????. W kadrze też za dużo łapie głupich kartek odpowiedz

Wawa - 19.01.2022 / 13:27, *.chello.pl Na boisku w pierwszym składzie praktycznie czterech zawodników na poziomie EX na ławce może z trzech żenada współczuję vuko z tego nic nie będzie taki Hołownia to nawet nie wie jak się ustalić masaka







odpowiedz

In - 19.01.2022 / 13:24, *.centertel.pl Już przegrywają szmagiarze odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 13:10, *.16.53 Nie chce sie znecac bo wiem ze to sparring i dopiero ledwo 6 minut. Ale Krasno bawi sie w pilke, fajnie krootko podaja, a nasi ganiaja jak pies za swoim ogonem. Jeszcze nawet pilki nie powachali. Krasno takie pyk-pyk jak kiedys ruska kadra hokejowa, a nasi desperacka obrona. Bez ladu i skladu. Jak juz maja pilke to.... nic. Zupelnie nic. Slabo to wyglada. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 13:16, *.16.52 @Krzeszczu 2.0: Ale rozpykali nasza obrone. Mistrzowsko. Kurcze, Krasnodar ma ewidentnie pomysl na gre, schematy, taktyka. Nie znecajac sie ale warsztat Vuko jak na dloni. Tzn DNA, (niby)walka, ale zero pomyslu i zero ulozenia taktycznego. Kazdy sobie. Kiepsko... odpowiedz

