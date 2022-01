Strzałek: To było moim marzeniem

- Oczywiście, że ta bramka smakuje wspaniale. Szczególnie, że moim marzeniem było pojechać z Legią na obóz i przy okazji strzelić bramkę - mówi po sparingowym meczu z Botewem Płowdiw strzelec bramki Igor Strzałek. - Takie zgrupowanie to dobra okazja, żeby się pokazać. Jeśli spodobam się trenerowi, to zostanę przy pierwszej drużynie. Bardzo na to liczę. - Starsi koledzy często mi podpowiadają na treningach, żeby np. podawać celniej, inaczej układać stopę. Widać oczywiście przeskok pomiędzy pierwszym i drugim zespołem. Gra jest szybsza, już przed przyjęciem trzeba myśleć, gdzie podać, jak zagrać i to główna różnica. Nie dostaję zbyt wielu uwag od trenerów, bo oni wiedzą, że ja dużo biegam, także w pressingu. Duża intensywność nie jest dla mnie problemem.

Ajajaj ITI - 5 minut temu, *.centertel.pl Ty dzieciaku nie marz bo już się spełniło tylko nie wychodź dniami z silowni bo koszulka na Tobie wisi jak na strachu na wróble ... jejku haka ta nasza młodzież cherlawa w porównaniu do młodzieżówki klubów nawet z 2 ligi angielskiej czy niemieckiej same kosciotrupy zero mięśni... odpowiedz

L - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Ej mam takie luźne przemyślenia. Skoro młodzi piłkarze z drugiej drużyny mówią, że gra w pierwszej drużynie jest szybsza i trzeba widzieć co zrobić z piłką zanim się ją przyjmie to może czas najwyższy żeby trenerzy drugiej drużyny zaczęli wymagać tego samego? odpowiedz

dzidek - 1 godzinę temu, *.orange.pl najlepsze, żę w tym sezonie Strzałek ani razu w lidze nie zagrał w II drużynie nawet, tylko CLJ i bodaj PP odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bardzo mnie cieszy ze chlopaki dostają szanse. Zawsze wole w raporcie meczowym jak bramke strzela Polak a nie jakas arruabafena odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Aha w pierwszej drużynie myśli się już przed przyjęciem jak zagrać gdzie podać a w drugim to już nie trzeba o tym pomyśleć ??? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Cyniek: no a co Ty mordo myslisz, przeciez w tej akademii poki co nie ma odpowiednich treningow, a pilkarzy to tez nie wiadomo na jakich warunkach prxyjmuja tam odpowiedz

