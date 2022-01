Pierzak: Wymarzony prezent to praca z pierwszą drużyną

Niedziela, 16 stycznia 2022 r. 08:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jaki jest mój wymarzony prezent urodzinowy? Sama obecność tutaj i możliwość pokazania się trenerom, możliwość pracy z pierwszą drużyną. W sparingu z Botewem nie grałem na swojej nominalnej pozycji, bo to był środek obrony, ale myślę, że odbiór tego meczu był bardzo pozytywny. My, młodzi zawodnicy, zagraliśmy 30 minut. Myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony na tle bardzo silnego przeciwnika. Czasami grywałem na środku obrony, ale to było dawno temu. Nie miałem jednak zbytnich problemów z ponowną grą na tej pozycji - powiedział Patryk Pierzak podczas rozmowy w Dubaju.