Legia odpadła z MMP U-19

Poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. 07:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Młodzieżowy zespół futsalowej Legii zakończył udział w mistrzostwach Polski do lat 19 na drugiej rundzie eliminacyjnej. Wczoraj w Białymstoku legioniści rozegrali dwa spotkania, a do awansu do kolejnego etapu MMP, wobec wycofania się z gry przez Zdrowie Garwolin, potrzebowali przynajmniej jednej wygranej. Niestety, w obu ponieśli porażki.



W pierwszym meczu nasz zespół przegrał 2-9 z gospodarzem turnieju, Heliosem Bonito Białystok. W meczu o wszystko, Legia przegrała 1-5 z Constructem Lubawa i to te drużyny awansowały do dalszych gier.



Wcześniej, w połowie grudnia podczas turnieju w Garwolinie, Legia U-19 pokonała Wilgę 2-1 i Championa Warszawa 4-1 oraz przegrała ze Zdrowiem Garwolin i do drugiego turnieju eliminacyjnego awansowała z drugiego miejsca (za Zdrowiem Garwolin).



Wyniki I turnieju eliminacyjnego MMP U-19 w Garwolinie:

Champion Warszawa 3-4 Wilga Garwolin

Champion Warszawa 0-5 Zdrowie Garwolin

Wilga Garwolin 1-2 Legia Warszawa

Zdrowie Garwolin 6-3 Wilga Garwolin

Legia Warszawa 4-1 Champion Warszawa

Legia Warszawa 2-3 Zdrowie Garwolin



Tabela:

1. Zdrowie Garwolin 9 pkt.

2. Legia Warszawa 6 pkt.

--

3. Wilga Garwolin 3 pkt.

4. Champion Warszawa 0 pkt.



Wyniki II turnieju eliminacyjnego MMP U-19 w Białymstoku:

BonitoHelios Białystok 9-2 Legia Warszawa

Construct Lubawa 5-1 Legia Warszawa

BonitoHelios Białystok 2-0 Construct Lubawa



1. BonitoHelios Białystok 6 pkt.

2. Construct Lubawa 3 pkt.

--

3. Legia Warszawa 0 pkt.