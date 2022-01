Strzelectwo

Wyniki Bartnika w Słowenii

Poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. 07:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Słoweńskiej miejscowości Ruše zakończyły się pierwsze w tym roku strzeleckie zawody ISSF Grand Prix, w których startował jeden zawodnik Legii. Tomasz Bartnik w konkurencji karabinu pneumatycznego zajął miejsce 41. z wynikiem 619.7 pkt. By awansować do finałowej ósemki potrzebny był co najmniej wynik na poziomie 628.9 pkt. Legionista w poszczególnych seriach uzyskał: 102.7, 104.8, 102.0, 103.5, 103.9 i 102.8 pkt.



W karabinie pneumatycznym Mix, Bartnik wraz z Anetą Stankiewicz zajęli miejsce trzynaste z wynikiem łącznym 625.1 pkt. Bartnik w trzech seriach uzyskał wyniki: 103.8, 104.9 i 103.7.