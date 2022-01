Rose: Wiemy, dokąd zmierzamy

Poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. 12:53 źródło: legia.com

- Czuję się bardzo dobrze, także mentalnie. Z przyjemnością dołączyłem do zespołu po przerwie zimowej i po przejściu covid. Moja głowa jest wolna, jestem szczęśliwy. Jestem nieco zmęczony, bo pracujemy ciężko, dużo biegamy - mówi podczas zgrupowania w Dubaju powracający do normalnych treningów Lindsay Rose.

- Wiemy, co robiliśmy wcześniej, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być za kilka dni, tygodni, miesięcy. Cała drużyna myśli tak samo. Wiemy, dokąd zmierzamy i zmierzamy tam wszyscy razem - dodaje.