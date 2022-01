25-27.01: Rozkład jazdy

W czwartek o 18:00 w hali OSiR Bemowo nasi koszykarze rozegrają zaległe spotkanie EBL z GTK Gliwice. Bilety zakupione na spotkanie planowane w pierwszym terminie zachowują ważność. Wejściówki kupować można na Legiakosz.abilet.pl. Transmisja na Emocje.TV. W środę z kolei drugi zespół koszykarskiej Legii zagra II-ligowe spotkanie w Żyrardowie. Juniorzy starsi pojadą do Hiszpanii, gdzie we wtorek zmierzą się z FC Midtjylland w ramach 3. kolejki Al Abtal Cup. W czwartek Legia II zagra z Wisłą II Płock. Rozkład jazdy: 25.01 g. 10:30 Legia Warszawa U-19 - FC Midtjylland U-19 [Al Abtal Cup, Hiszpania] 26.01 g. 19:00 UKS Trójka Żyrardów - Legia II Warszawa [kosz] 27.01 g. 15:00 Legia II Warszawa - Wisła II Płock [LTC 7] 27.01 g. 18:00 Legia Warszawa - GTK Gliwice [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

