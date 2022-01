12 stycznia zmarł wieloletni kibic Legii, Karol "Pjus" Nowakowski. Informujemy, że msza św. żałobna odbędzie się w sali ceremonialnej Domu Pogrzebowego na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie w poniedziałek, 24 stycznia o godzinie 13:15. Po niej nastąpi odprowadzenie do grobu na Powązkach Wojskowych.

MOCart - 19.01.2022 / 10:10, *.dolsat.pl Około 5 lat temu na jakimś piłkarskim forum grupa hejterów mocno bluzgała Legię i Warszawę i jako bodaj jedyny stanąłem w Jej obronie. Na drugi dzień po tym zdarzeniu odezwał się do mnie na priv...KAROL"Pjus"pisząc: "Dzięki za to co zrobiłeś-tym bardziej,że nie jesteś w Warszawy". Niby drobnostka,ale w tej sytuacji ma dla mnie ogromne znaczenie:( ...Świeć Panie nad Jego Duszą! odpowiedz

1234Tom - 19.01.2022 / 09:40, *.t-mobile.pl Kondolencje dla rodziny i znajomych.

Nie znam tego, wieloletniego kibica Legii. odpowiedz

Lol - 18.01.2022 / 17:36, *.play-internet.pl Lol odpowiedz

Twardy - 19.01.2022 / 09:18, *.chello.pl @Lol: nie Loczka nie bedzie odpowiedz

