Sparing: Legia Warszawa 2-1 FK Krasnodar

Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

dodaj

kyle - 16 godzin temu, *.orange.pl Meczu nie oglądałem. Tylko skrót. Wydaje się że nie ma aż takiego dramato co to niektórzy piszą w komentarzach. Ale martwi mnie brak skuteczności, bo to była najwiejsza bolączka Legii w nieszczęsnej ostatniej rundzie. Musz ćwiczyć strzały do oporu. I osobną kwestią jest młody Włodar... musi sobie odpowiedzieć co chce w życiu robić i czy na pewno o jest to granie w piłkę nożną. odpowiedz

as - 16 godzin temu, *.inetia.pl Lapety grali na 100% a Krasnodar na urlopie sie bawił.

odpowiedz

Kibic - 14 godzin temu, *.chello.pl @as: sam jesteś lapetą albo niedorajdą życiową a już na 100% nigdy prosto piłki nie kopnąłeś lamusie - z ocenami poczekajmy aż się liga zacznie !!!! TYLKO LEGIA !!! W doli i niedoli !!! A kto tego nie rozumie może jeździć na mecze do Radomia albo innych zgód i tam piać z zachwytu po wygranym z Legią meczu…..a tak na marginesie ten entuzjazm i pianie zarazem z Radomiakiem u nas po meczu który niestety przegraliśmy to taaaaaka WIOCHA masakra !!!!! odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Słabo graliśmy niestety. Wygraliśmy tylko dlatego, że w drugiej połowie rezerwowa jedenastka Krasnodaru była jeszcze gorsza. odpowiedz

Micha(L) - 21 godzin temu, *.chello.pl Jego wybór Panowie, Jego:) odpowiedz

TO DOPIERO POCZĄTKI NOWEJ SUPER LEGII! - 19.01.2022 / 23:30, *.120.56 BRAWO!LEGIA!BRAWO!DRUŻYNA!BRAWO!WSZYSCY! odpowiedz

Bie(L)any - 14 godzin temu, *.lsas.aero @TO DOPIERO POCZĄTKI NOWEJ SUPER LEGII!:

Może wstrzymaj się z tymi brawami ......

Pierwszego gola strzeliliśmy w 54 minucie po tym jak cała pierwsza drużyna ruskich zeszła z boiska w 52 minucie....

Pozdrawiam odpowiedz

sygda - 19.01.2022 / 19:42, *.207.31 Sorescu w Rakowie za ok milion euro. Ale spokojnie - my mamy Kastratiego :) odpowiedz

Jack(L) - 19.01.2022 / 22:29, *.cyfrowypolsat.pl @sygda: Ja czytałem że przeszedł za 600 tys€ biorąc pod uwage ze Legia dawała 800 tys€ to i tak kicha,Kolejny raz gdy Legia chce kogoś i się tym chwalil a konkurencja gra nam na nosie.Loczek twoja polityka w naszym klubie powala mnie na kolana. Wykupiłeś najlepszy i najbogatszy Klub tej śmiesznej ligi a teraz to z nas mają bekę,widmo spadku i wielkie długi Brawo Ty. odpowiedz

Seba - 19.01.2022 / 19:40, *.play-internet.pl Na naszych oczach rodzi się potęgą odpowiedz

Mastek - 19.01.2022 / 18:43, *.tpnet.pl No cóż przed sezonem sparingi wyglądały całkiem fajnie jak się skończyło sami widzimy oby nie było powtórki

Mam nadzieję że wszystko to idzie ku lepszemu. odpowiedz

ZenekL3 - 19.01.2022 / 17:28, *.chello.pl Jak nie możesz wygrać z drużyną to wygraj z jej rezerwami, dobra metoda na dobre wyniki w sparingach. Na plus, że próbujemy grać wysokim pressingiem i biegać, to powinno dawno być grane, szkoda, że straciliśmy sporo czasu pod kierownictwem bezradnego Pana Gołębiewskiego. Na minus, że akcje ofensywne nadal się zupełnie nie zazębiają i wydaje się, żeby wrócić na ścieżkę mistrzowską, trzeba tę ofensywę personalnie gruntownie przebudować. Konstatacja jest też taka, że Panowie Kucharski z Mioduskim zbudowali ze szrotu na randomowych pozycjach taką potęgę, że najlepszym piłkarzem sparingów jest Patryk Sokołowski ex Piast Gliwice. odpowiedz

Byniu - 19.01.2022 / 17:18, *.vectranet.pl Widać było odważne próby pressingu,który jest kluczowym elementem współczesnego futbolu i tu było widać wyraźną poprawę.Widać,że trener mocno przeżywa każdy moment meczu i jest wymagający w stosunku do zawodników.Obecnie nie mamy skutecznych napastników także większa liczba piłkarzy musi na siebie brać ciężar strzelania bramek dlatego cieszy gol Josue.Na wiosnę czeka nas brutalna walka o przetrwanie ale widać,że jest szansa odpowiedz

Szmu(L)ki - 19.01.2022 / 16:56, *.chello.pl Dobrze, że wygrali 2x z rzędu. Muszą uwierzyć, nabrać pewności siebie. Taki Krasnodar to naszą ligę by pewnie wygrał już w 2/3 sezonu. Ważne będą sparingi już w Polsce z klubami z ekstraklapy. W nich trzeba też wygrać, aby uwierzyli, aby się zmotywowali.



Cieszy kolejna bramka Josue - na to czekałem. odpowiedz

grzesiu1916 - 19.01.2022 / 16:49, *.centertel.pl ALERT CWKS



Luqinhas wybrany nowym kapitanem. Przygotujcie się do kupna biletów.

Nadchodzi nowa Legia. Mocno Legia. Porywista forma. Błyskawiczna gra.

Legia Puchar Polski ma. odpowiedz

Kibic - 19.01.2022 / 16:19, *.t-mobile.pl Deian Sorescu na testach w Rakowie Częstochowa...Brawo Zieliński odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 16:40, *.16.53 @Kibic: juz po sprawie...:



https://gol24.pl/deian-sorescu-pilkarzem-rakowa-czestochowa-rekordowy-transfer-stal-sie-faktem/ar/c2-16005019 odpowiedz

grzesiek - 19.01.2022 / 17:26, *.centertel.pl @Kibic: Legia szuka bramkarza i wahadłowego do tego jest ten swiezo kupiony z piasta gliwice. To juz 3 transfery. Z Sorescu to mogly byc zwykle plotki.

Po za tym Rafek Kucharski chyba przez 3 sezony czyli 6 okienek probowal go sciagnac i nic z tego nie wynikalo... odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 17:51, *.16.53 @grzesiek: "Legia szuka bramkarza i wahadłowego do tego jest ten swiezo kupiony z piasta gliwice. To juz 3 transfery"

To ze szuka to jeszcze nie transfer. W sumie to jeszcze baaaardzo daleko od szukania do transferu. No chyba ze cos konkretnego przegapilem... odpowiedz

grzesiek - 19.01.2022 / 19:10, *.centertel.pl @Krzeszczu 2.0: jeden transfer juz jest. Bramkarz to chyba priorytet i wahadlowy tez opcja priorytetowa po bramkarzu. To beda trzy transfery. I na wiecej nie ma co liczyc na bank. W tamtym okienku bylo tyle transferow ze na dwa albo trzy okienka by wystarczylo...

Mysle ze sorescu na pewno nie byl priorytetem. W tamtym okienku za 1 mln przychodzili pilkarze wiec jakby Legii zalezalo to by na pewno sciagnela go juz w tamtym okienku. Tego sorescu to juz od daena za czspke gruszek chyva probowano scisgnsc. Nie byl to wybor numer 1. Emreli jakby nie afera mysle ze ma umiejetnosci wieksze od tego cslego sorescu i przefe wszystkim szczescie dopisuje temu emreliemu. . Z wgjatkiem akcji w autobusie xD odpowiedz

Krzeszczu - 19.01.2022 / 19:20, *.16.53 @grzesiek: 3 transfery to beda TYLKO wtedy kiedy beda zaktualizowane. "szukanie" to zaden transfer. W sumie co ma piernik do wiatraka? Nie wiem czy tego nie rozumiesz i nie wiem juz jak ci to wytlumaczyc. Zebys skumal. Nie ma zadnych TRZECH transferow, tylko jeden. odpowiedz

grzesiek - 19.01.2022 / 20:00, *.centertel.pl @Krzeszczu: no wiem ze nie ma i nie wiadomo czy bedzie. Nie wiem o czym Ty ze mną dyskutujesz. Naćpałeś się rozpuszczalnikiem jakimś czy co ? :) odpowiedz

Miasto Rafałka - 19.01.2022 / 15:42, *.play-internet.pl Podobno zawodnik meczu ma dostać w nagrodę palto Krychowiaka odpowiedz

Siwy - 19.01.2022 / 15:30, *.sky.com To tylko sparing ale…nie stanęli jak w lidze po stracie gola i czekali do końca meczu, tylko było widac ze chcą powalczyć.

Powalczmy o puchar polski,utrzymajmy się i wracajmy na właściwe tory. Legia Mistrz! odpowiedz

Ripper - 19.01.2022 / 14:54, *.chello.pl dlaczego tak mało zmian odpowiedz

KrystekLegia - 19.01.2022 / 15:03, *.chello.pl @Ripper: pewnie przez to że jutro znów grają sparing z riga i zagra 2gi garnitur. odpowiedz

STLW - 19.01.2022 / 15:20, *.plus.pl @Ripper: W jutrzejszym meczu ma być "przegląd" kadry i mają wystąpić "zmiennicy " ,przynajmniej tak mówił komentator TVP Sport .Co do meczu ,to najlepszy Josue ,dobra gra Ślisza ,nie oceniam jak kto grał w 1 połowie bo oglądałem tylko 2 . odpowiedz

KrystekLegia - 19.01.2022 / 14:53, *.chello.pl Małymi kroczkami budujcie formę, mecz wygrany ale jescze dużo do zrobienia jest ale cieszy zwycięstwo. Pozdrawiam z Rzeszowa odpowiedz

oLaf - 19.01.2022 / 15:54, *.vectranet.pl @KrystekLegia : tak, trzeba krok po kroku się odbudować! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.