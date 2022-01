Koszykówka

Robert Johnson nowym koszykarzem Legii

Środa, 19 stycznia 2022 r. 11:03 źródło: legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został Robert Johnson, który w przeszłości występował już w PLK. 26-letni Amerykanin mierzy 193 centymetry wzrostu i może występować na pozycji rzucającego obrońcy lub rozgrywającego.



Jest absolwentem uczelni Indiana – w ostatnim roku gry w barwach Hoosiers zapisywał na swoim koncie średnio 14 punktów, 4.5 zbiórki i 2.7 asysty. Po zakończeniu nauki wziął udział w lidze letniej NBA reprezentując barwy Atlanta Hawks, ale zatrudnienia w najlepszej lidze świata nie znalazł. Sezon 2018/19 Johnson spędził w występującym w G League Wisconsin Herd, klubie stowarzyszonym z Milwaukee Bucks, w którym rozegrał 47 meczów i zdobywał średnio 7.3 punktów, 2.7 zbiórek i 1.9 asysty.



W sierpniu 2019 roku zdecydował się związać umową z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Na polskich parkietach robił prawdziwą furorę imponując wszechstronnymi umiejętnościami. Zawodnik szybko stał się jedną z gwiazd Energa Basket Ligi, a jego statystyki sięgały średnio 20.2 punktów, 7.3 zbiórek i 5.8 asysty. Doskonała forma Roberta Johnsona nie uszła uwadze bogatszych klubów – z zapisanej w kontrakcie opcji wykupienia kontraktu zawodnika skorzystała rosyjska Parma Perm. Za naszą wschodnią granicą zawodnik spędził także początek minionego sezonu – po rozegraniu 10 spotkań w barwach Parmy Perm koszykarz zdecydował się na przenosiny do Turcji. W styczniu 2021 roku rzucający obrońca został podpisał umowę z występującym w tureckiej ekstraklasie Lokman Hekim Fethiye Belediyespor. Tam wystąpił w 13 spotkaniach notując średnio 16.2 punktów, 4.2 zbiórki i 3.7 asysty. Pomimo wysokiej, stabilnej formy Amerykanina, zespół nie zdołał wywalczyć utrzymania w SuperLidze.



Trwający sezon nowy legionista rozpoczął we włoskim S. Bernardo-Cinelandia Park Cantu, występującym na drugim poziomie rozgrywek koszykarskich we Włoszech. Tam również Robert Johnson pokazywał pełnię swoich umiejętności będąc wiceliderem klasyfikacji strzelców Serie A2 zdobywając średnio 19.7 punktów na mecz. Ponadto Amerykanin zapisywał na swoim koncie zazwyczaj 4.9 zbiórek oraz 4.1 asysty w ciągu nieco ponad 30 minut.



Amerykanin pojawi się w Warszawie w najbliższych dniach – debiut Roberta Johnsona w nowych barwach może wystąpić w meczu FIBA Europe Cup zaplanowanym na środę, 26 stycznia, kiedy to legioniści mają zmierzyć się na wyjeździe z Parmą Basket Perm.



Imię i nazwisko: Robert Johnson

Data i miejsce urodzenia: 27.05.1995, Richmond (USA)

Pozycja: rozgrywający/rzucający obrońca

Wzrost: 193 cm



Dotychczasowe kluby:

2021/22: S. Bernardo-Cinelandia Park Cantu (Serie A2, Włochy): 12 meczów, śr. 30.5 min. gry, 19.7 pkt., 4.9 zb., 4.1 as.

2020/21: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (BSL, Turcja): 13 meczów, śr. 31.8 min. gry, 16.2 pkt., 4.2 zb., 3.7 as.

2020/21: Parma Perm (Liga VTB, Rosja): 10 meczów, śr. 15.8 min. gry, 10.0 pkt., 1.5 zb., 2.3 as.

2019/20: Parma Perm (Liga VTB, Rosja): 6 meczów, śr. 14.8 min. gry, 6.2 pkt., 1.5 zb., 2.0 as.

2019/20: MKS Dąbrowa Górnicza (EBL, Polska): 10 meczów, śr. 32.9 min. gry, 20.2 pkt., 7.3 zb., 5.8 as.

2018/19: Wisconsin Herd (G League, USA): 47 meczów, śr. 20.0 min. gry, 7.3 pkt., 2.7 zb., 1.9 as.

2017/18: Indiana Hoosiers (NCAA, USA): 31 meczów, śr. 34.2 min. gry, 14.0 pkt., 4.5 zb., 2.7 as.

2016/17: Indiana Hoosiers (NCAA, USA): 34 mecze, śr. 29.4 min. gry, 12.8 pkt., 4.4 zb., 2.5 as.

2015/16: Indiana Hoosiers (NCAA, USA): 30 meczów, śr. 24.9 min. gry, 8.1 pkt., 3.3 zb., 3.1 as.

2014/15: Indiana Hoosiers (NCAA, USA): 24 mecze, śr. 27.0 min. gry, 8.9 pkt., 2.9 zb., 2.3 as.