Księga kondolencyjna dla Wiktora Bołby

Środa, 19 stycznia 2022 r. 10:44 Redakcja, źródło: Legionisci.com

17 stycznia w wieku 64 lat zmarł kustosz i twórca muzeum Legii Warszawa, Wiktor Bołba. Zapraszamy do upamiętnienia tej niezwykle zasłużonej dla klubu postaci i wpisania się do księgi kondolencyjnej wyłożonej przy wejściu do Muzeum Legii oraz odwiedzenia placówki, która było dziełem jego życia. Muzeum Legii jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00. W dzisiejszym sparingu z FK Krasnodar piłkarze Legii zagrają z czarnymi opaskami na ramieniach.



- Wiktor był wyjątkowym, dobrym człowiekiem, pełnym życia i energii, który jako kustosz muzeum, ale przede wszystkim wielki kibic Legii, niestrudzenie i z ogromną pasją dbał o historię oraz dobre imię klubu. Dzięki swojej pracy sam na zawsze stał się częścią jego historii. Zgromadził nie tylko mnóstwo eksponatów, ale także encyklopedyczną wiedzę o Legii i jej tradycji jako klubu wielosekcyjnego. Odszedł zdecydowanie za wcześnie. Zostawił nam misję kontynuowania i rozwoju jego dzieła, tak aby wiedza o historii Legii docierała do kolejnych pokoleń - powiedział prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.