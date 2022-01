Prawnik Emreliego wyjaśnia: Moje słowa zostały przeinaczone

Prawnik reprezentujący Mahira Emreliego w sporze z Legią Warszawa udzielił ostatnio głośnego wywiadu, który wywołał wiele emocji. Dziś Anil Dincer wydał następujące oświadczenie: Niniejszym chciałbym wyjaśnić pewne nieporozumienia i niejasności związane z moją niedawną działalnością medialną jako prawnika Pana Mahira Emreliego. Udzieliłem wywiadu z aprobatą i zachętą mojego klienta azerskim i polskim kanałom medialnym w dniach 12-13 stycznia 2022 r., w odniesieniu do obecnego sporu pomiędzy klubem Legia Warszawa a panem Mahirem Emrelim, w szczególności incydentu z 12 grudnia 2021 r. Nigdy miałem na celu stworzenia wrażenia, że ​​incydent ten wydarzył się pod kontrolą lub z winy klubu Legia Warszawa, ponieważ nie ma na to solidnych dowodów i wiedzy, by to udowodnić. Nigdy nie oskarżałem Polaków ani klubu Legia Warszawa o bycie rasistami i/lub przestępcami lub by byli inspirowani przez obywateli ormiańskich. Niestety, moje słowa w tym wywiadzie zostały przeinaczone przez media, co powoduje nieporozumienia i negatywne skojarzenia. Szczerze przyznam, mając polskich przyjaciół i klientów, czuję, że muszę przekazać opinii publicznej prawidłowe informacje i wyjaśnić to nieporozumienie. Z poważaniem Anil Dincer

AAA - 12 godzin temu, *.chello.pl Do Ja,Kibolek-: wpisz u wujka Google sarkazm skoro nie znasz znaczenia tego słowa. odpowiedz

Kibolek - 17 godzin temu, *.it-home.pl Menago bierz pan tego sabotażyste i WON z LEGII jak najdalej aktorzy drugiego planu odpowiedz

AAA - 19.01.2022 / 22:19, *.chello.pl O psedoprawnikowi faja zmiękła.

Mahir wracaj czekamy..... odpowiedz

Ja - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @AAA: to ostatnie zdanie to dla beki? Już pomijając, że żaden kibic nie chce tego mentalnego dna w drużynie, to chyba żaden zawodnik i trener nie wyobraża sobie ponownej współpracy z nim po tym, co odwalił. Na początek pensja za styczeń out, a jak dalej nie stawi się do zajęć (ustalić mu jakieś poza treningami z zespołem, np. bieganie po schodach na stadionie) to karać z najwyższą surowością. odpowiedz

Kibolek - 17 godzin temu, *.it-home.pl @AAA: jedź do niego bo się nie doczekssz. Nie chcemy tego pajaca w naszym klubie . MIODUSKI WON Z LEGII odpowiedz

LaPutaMadre - 19.01.2022 / 20:32, *.57.164 Bujdy na resorach, po prostu wypiera się swoich słów, nie wierzę, żeby prawnik nie zażyczył sobie autoryzacji wywiadu, chyba że faktycznie jest taki nierozgarnięty, ale to tym lepiej dla Legii. odpowiedz

Urs72 - 19.01.2022 / 18:10, *.chello.pl Nie piszcie nic więcej o tym palanc........niech spier.....im mnie rozgłosu o nim to będzie bardziej wkur.........ny odpowiedz

Mateusz z Gór - 19.01.2022 / 17:21, *.orange.pl Jest oferta to trzeba poprawić trochę relacje z Legią, żeby go sprzedała, to prostuje, choć tego bełkotu prostowaniem bym nie nazwał. odpowiedz

SiaraCWKS - 19.01.2022 / 17:19, *.centertel.pl Oooo ... I już odszczekiwanie się zaczyna ... Chyba pan Emreli będzie miał gorąco przy tyłku ... I dobrze odpowiedz

Tejon - 19.01.2022 / 15:20, *.play-internet.pl I już widać kto ma kancelarię o bardziej prawidłowych korzeniach i o dłuższych pejsach. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 19.01.2022 / 16:25, *.52.135 @Tejon:





haha, dobre! :) odpowiedz

Barczi - 19.01.2022 / 18:34, *.chello.pl @Tejon: O to to to ! odpowiedz

Kobo(L)t - 19.01.2022 / 15:10, *.privatgirot.se Wygląda na to, że porozumienie bardzo blisko.

odpowiedz

grzesiek - 19.01.2022 / 14:23, *.centertel.pl Mam nadzieje ze ktos dobre zpieniadze za niego da i pojdzie w piz*** odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 14:37, *.16.53 @grzesiek: nie dosc ze ktos ma dac kase to jeszcze za to isc w piz***? Gdzie tu sens?

Ja bym nigdy kasy nie dawal jesli w nagrode za to mialbym isc w piz***. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: A tak miał być dobry ten Emreli-taki Hamerykancki???? odpowiedz

Pawciu - 19.01.2022 / 13:04, *.net.pl Takiego wala!! odpowiedz

bep - 19.01.2022 / 12:45, *.230.191 eskimos zawsze będzie jednak tylko eskimosem... judzenie ta nacja ma we krwi odpowiedz

Sarcastico. - 19.01.2022 / 21:10, *.orange.pl @bep: Boisz się napisać żyd? odpowiedz

olew - 19.01.2022 / 12:37, *.vectranet.pl Słabe to strasznie. Ale dobrze, że Azer mięknie. Ciężko będzie Mu się grało u nas. Chyba lepsza sprzedaż, ale po tym incydencie "towar częściowo nieświerzy". Niezły grajek, ale ma zbyt rozwinięte ego. odpowiedz

Arek - 19.01.2022 / 12:37, *.centertel.pl Komuś chyba w dupce palić się zaczyna hehe. odpowiedz

Rafał - 19.01.2022 / 12:25, *.tpnet.pl bekniecie za to obaj a ta ściema jest nic nie warta odpowiedz

Luk - 19.01.2022 / 12:02, *.play-internet.pl Oświadczenie typu: Mój klient nie pukał owcy, zwłaszcza, że prawie nie meczała. odpowiedz

Kermit - 19.01.2022 / 13:34, *.chello.pl @Luk: dobre, oplułem monitor :) odpowiedz

Juri - 19.01.2022 / 11:43, *.centertel.pl Na huki chciał zrobić klub hahaha . odpowiedz

McA - 19.01.2022 / 11:36, *.tpnet.pl Czyzby dostał pozew za zniesławienie klubu i Polaków? odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 11:41, *.16.53 @McA: w 100% sie z toba zgadzam. Chyba byloby to na miejscu i raczej nie skazane na porazke? I chyba w sumie taki proces moglby byc wytoczony przez dowolnego obywatela?

Czy jest tutaj, czy wsrod kibicow, prawnik ktory moglby cos na ten temat powiedziec?

Powtarzam PRAWNIK, a nie spekulant ktoremu cos sie jakos wydaje, bo sporo takich tu na forum. odpowiedz

Tomek - 19.01.2022 / 11:54, *.113.189 @Krzeszczu 2.0: Art. 212 kk:

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.



Wydaje mi się, że Legia pogroziła palcem i faja z Ameryki mięknie odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 12:00, *.16.53 @Tomek: Dzieki za info!

Chetnie bym widzial gdyby ktos zdecydowal sie taki proces wytoczyc, i szczerze bym zyczyl wygranej i nawet odszkodowania. odpowiedz

Tomek - 19.01.2022 / 12:06, *.113.189 @Krzeszczu 2.0: Oczywiście nie wiem na 100 % czy prawnicy Legii coś w tej kwestii zrobili ale wydaje mi się, że pan z Ameryki dostał ostrzeżenie, że jeżeli będzie opowiadał farmazony że do napaści doszło za zgodą władz klubu, to Legia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Sprawa jest jak najbardziej do wygrania przez Legię ale bardzo często w takich przypadkach się kończy to tak, że ktoś coś powiedział, druga strona zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji i osoba która wypowiedziała niekorzystne, obrażające słowa, nagle je dementuje, że została źle zrozumiana albo że dziennikarze źle to napisali i sprawa ucicha, bo przestaje komentować, a pokrzywdzony nie chce ciągać się po sądach. Co nie zmienia faktów, że coraz więcej takich spraw o zniesławienie toczy się w sądach i z roku na rok ich liczba wzrasta.

odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 12:18, *.16.53 @Tomek: Jeszcze raz, wielkie dzieki za info! odpowiedz

HUGON - 19.01.2022 / 23:20, *.vectranet.pl @Krzeszczu 2.0: i do klubu kokosa,2 lata i po karierze odpowiedz

Anil Dincer - 19.01.2022 / 11:36, *.2.120 Mahir źle mnie zrozumiał. Ja mu mówiłem jedź z Legią do Dubaju, a un ne pojechał. Ja mu mówiłem uważaj co robisz, a on zrozumiał dużo zarobisz. On tak naprawdę wszystko i wszystkich kocha. odpowiedz

Jasio - 19.01.2022 / 11:20, *.edu.pl W następnym oświadczeniu powie, że wyraził się nieprecyzyjnie i Emreli wcale nie zachęcał go do udzielania wywiadu mediom. odpowiedz

maaciekw - 19.01.2022 / 11:30, *.135.170 @Jasio: a tak w ogóle to nie chodziło o Emreliego (zbieżność nazwisk), ani o Legię odpowiedz

Roma - 19.01.2022 / 11:17, *.plus.pl "jak cię złapią na kradzieży za rękę, to mów, że to nie twoja ręka" - to chyba z Młodych wilków. odpowiedz

Real deal - 19.01.2022 / 11:16, *.virginm.net Jechac z nim amatorem:),ale buc,ja nie moge.Tamten baran zatrudnil takiego amatora.Za tamten Sam wywiad Legia powinna go wziac do sadu za znieslawienie.No chyba ze dzienikarzyna naprawde zafantazjowal. odpowiedz

K(L)AKIER - 19.01.2022 / 10:37, *.inetia.pl Ktos sie orientuje ile Turcy zaproponowali za mahira? odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 19.01.2022 / 11:26, *.16.52 @K(L)AKIER: Podobno zaoferowali tyle ile wynosi jego wartosc rynkowa. Ale nie widzialem zeby bylo to potwierdzone info. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 19.01.2022 / 10:29, *.55.238 Zrobiło się ciepło pod dupą to zwijamy kitę i zwalamy winę na media odpowiedz

Hautausmaa - 19.01.2022 / 10:28, *.tpnet.pl Uuuuu! Dupka się pali? Za dużo się chlapnęło w wywiadziku i trzeba się teraz niezdarnie wycofać? odpowiedz

